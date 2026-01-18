Tragedia en primera persona: un influencer argentino grabó en directo el accidente ferroviario en España

El accidente ferroviario que conmocionó este domingo a España, tras el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en la provincia de Córdoba, tuvo entre sus pasajeros a Merakio, un influencer argentino radicado en Madrid, quien registró y relató en directo lo ocurrido. El siniestro dejó muertos, decenas de heridos y obligó a una evacuación masiva de pasajeros.

Los posteos en directo que publicó el influencer argentino Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @merakio Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @merakio A través de una serie de mensajes publicados en sus redes sociales, el creador de contenido explicó que viajaba desde Málaga hacia Madrid en un tren de la empresa Iryo cuando se produjo el descarrilamiento. “Íbamos volviendo de Málaga a Madrid y, a la altura de Córdoba, descarrilaron dos vagones de nuestro tren. Hay heridos”, escribió en uno de los primeros posteos tras el impacto.

Merakio aclaró además que tanto él como su pareja, Vicky, se encontraban en buen estado de salud. “Estamos bien, no nos pasó nada”, señaló, llevando tranquilidad a sus seguidores, mientras continuaba informando sobre la gravedad de la situación.

Hay más de 20 personas fallecidas tragedia en españa X En otro de los mensajes, precisó que se trataba del servicio de las 6.40 que une Málaga con Madrid y que el tren se encontraba a unos 20 minutos de la ciudad de Córdoba al momento del accidente. Según su testimonio, el choque generó escenas de extrema tensión y confusión dentro de la formación, con pasajeros intentando comprender lo ocurrido.

Con el correr de los minutos y una vez parcialmente controlada la emergencia, el influencer volvió a comunicarse para describir el escenario que se vivía en el lugar. “Nos pasó otro tren por al lado y se movió todo. Se descarrilaron vagones de ambos trenes. Hay muchos heridos y fallecidos”, relató, al tiempo que informó que los pasajeros estaban siendo evacuados hacia una localidad cercana.