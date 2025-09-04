Tragedia en Lisboa: las imágenes del impactante accidente del funicular

La tragedia en Lisboa ocurrió poco después de las seis de la tarde , cuando el histórico funicular descendía la empinada pendiente que conecta la plaza de Restauradores con el mirador de San Pedro de Alcántara , uno de los recorridos turísticos más concurridos de la capital portuguesa.

De acuerdo con las primeras investigaciones, uno de los cables de seguridad se rompió , provocando que el carro perdiera el control y se saliera de las vías. El vehículo terminó impactando con gran violencia contra la fachada de un edificio, lo que provocó la destrucción de su estructura de madera y hierro.

El otro carro , que ascendía en dirección contraria y funciona con el mismo sistema de contrapeso, quedó detenido metros más arriba sin descarrilar.

funicular EFE

Las autoridades confirmaron que 17 personas murieron en el acto, mientras que otras 20 resultaron heridas de diversa gravedad. Entre los afectados hay un número importante de visitantes extranjeros, que se encontraban utilizando este símbolo lisboeta durante su recorrido habitual.

funicular EFE

El Gobierno portugués abrió una investigación oficial para determinar responsabilidades y esclarecer por qué fallaron los sistemas de seguridad. El funicular “Ascensor de la Gloria”, inaugurado a fines del siglo XIX, es uno de los transportes históricos más emblemáticos de Lisboa y hasta ahora era considerado seguro.