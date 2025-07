Tiene síndrome de Down y busca firmas para poder ser presidente

El actor chileno Sebastián Solorza, quien tiene síndrome de Down , anunció su intención de postularse como candidato independiente a la presidencia de Chile en las elecciones generales del 16 de noviembre. Para oficializar su precandidatura, debe reunir 35.000 firmas antes del 18 de agosto, tal como exige la justicia electoral.

Embed - Quién es Sebastián Solorza, el actor que aspira a la presidencia

En un video publicado en redes sociales, Solorza explicó sus motivos para lanzarse a la política: "Hoy quiero contarles algo importante, decidí dar un paso que nunca imaginé, inscribirme oficialmente como precandidato presidencial de Chile. ¿Por qué? Porque llegó la hora de actuar por nuestro país". También subrayó: "Porque sé lo que es vivir en un país donde la inclusión muchas veces se queda en el discurso. Porque me ha tocado abrir puertas que antes estaban cerradas y ahora quiero ayudar a abrir muchas más, para que las personas con síndrome de Down no tengan que demostrar todos los días que valen".