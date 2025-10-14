Terror en Ecuador: un coche bomba explotó frente a un edificio de la familia de Daniel Noboa y hay un muerto

El estallido del coche bomba frente a un edificio vinculado a la familia del presidente ecuatoriano dejó un taxista muerto y dos heridos.

Una persona falleció y otras dos resultaron heridas este martes tras la explosión de un coche bomba en los exteriores de un centro comercial y de un edificio de oficinas de la familia del presidente Daniel Noboa, ubicados en el centro financiero de Guayaquil, la ciudad más poblada de Ecuador, según confirmó el Cuerpo de Bomberos.

En videos que se han viralizado en redes sociales se puede observar cómo una camioneta explota segundos después de que comienza a incendiarse.

El coronel Martín Cucalón, jefe de Bomberos de Guayaquil, señaló que la persona fallecida era un taxista y que los heridos fueron enviados a un hospital cercano, mientras que la Policía evacuaba todos los edificios que están en la zona, como hoteles, oficinas, restaurantes y otros comercios.

Conmoción en el corazón financiero de Guayaquil Este es el segundo vehículo que explota en Guayaquil en menos de un mes. El pasado 26 de septiembre otro automóvil fue detonado en los exteriores de la Cárcel Regional de Guayaquil, aunque en esa ocasión no se registraron ni heridos ni fallecidos.

Además, el pasado 9 de octubre la Policía desactivó explosivos pegados a una bombona de gas hallada en un vehículo estacionado fuera de la Penitenciaría del Litoral, la cárcel más poblada y peligrosa del país.