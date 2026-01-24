Taipei 101: Alex Honnold, el mejor escalador del mundo, logró la cima del rascacielos

El reconocido escalador estadounidense Alex Honnold hizo una de las hazañas más esperadas del mundo del deporte y el entretenimiento al escalar sin cuerdas ni arneses el icónico rascacielos Taipei 101, de 508 metros y 101 pisos, en un intento transmitido en vivo por Netflix .

La transmisión se realizó en la noche del sábado en varios países de Latinoamérica, incluyendo Argentina a las 22:00 (hora local), mientras que en España fue en la madrugada del domingo 25 de enero a las 02:00. Para observar el ascenso completo, los espectadores deben acceder a Netflix con una suscripción activa desde cualquier dispositivo compatible.

La misión, transmitida en streaming para todo el mundo, incluyó el debate sobre este espectáculo deportivo de alto presupuesto con el riesgo de vida real en la pantalla.

"Es la combinación perfecta entre ingeniería humana y capacidad física extrema ", remarcaron desde la producción que tuvo a un panel de expertos que analizó cada tramo de la aventura.

Las características del Taipéi 101

El Taipéi 101 es un rascacielos ubicado en Taipéi, Taiwán, que tiene 1056 plantas -101 sobre el nivel del suelo y 5 en el subsuelo- y que tiene una altura de 508 metros. Fue el edificio más alto del mundo entre 2003 y 2009, y es un símbolo de la modernización y la herencia cultural.

Entre sus características, el edificio está hecho de cristales y acero, muy diferentes a la roca natural. A cientos de metros de altura, las ráfagas de viento de la isla suelen ser implacables. Otro dato a tener en cuenta es el factor psicológico, ya que el deportista estará rodeado de cámaras y drones para que millones de usuarios lo miren en tiempo real.