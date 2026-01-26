Snowboard en pleno Times Square: el brutal video de la tormenta Fern que cubrió Nueva York
En medio de la histórica tormenta Fern, un hombre se volvió viral tras hacer snowboard en pleno Times Square.
Mientras una gran parte de Estados Unidos atraviesa la tormenta Fern, una intensa tormenta de nieve que provocó serias complicaciones en algunas ciudades en los últimos días, con condiciones de frío extremo e incluso imágenes increíbles por la nevada acumulada, un hombre aprovechó esta situación en Nueva York y realizó snowboard en pleno Times Square.
Mientras varias ciudades enfrentan condiciones de frío extremo, en Nueva York activaron el Código Azul, un protocolo de emergencia que busca proteger a las personas en situación de calle frente a las temperaturas extremas.
El video del hombre haciendo snowboard en Times Square
Este hombre se mostró andando en snowboard por una de las principales avenidas y lugares más icónicos de la ciudad que, ante estas condiciones, se mostró en los últimos días con menor cantidad de gente de lo habitual.
Además, esta increíble tormenta de nieve ya dejó un total de 11 víctimas fatales en distintos estados, entre ellos Tennessee, Kansas, Nueva York, Texas, Luisiana y Michigan.