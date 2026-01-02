Sismo en el sur de México: reportaron más de 400 réplicas tras el movimiento de 6,5

México registró al menos 420 réplicas tras el sismo de magnitud 6,5 ocurrido durante la mañana de este viernes en el estado de Guerrero, según informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN). De acuerdo con las autoridades, el movimiento telúrico no provocó daños de consideración ni víctimas fatales.

“Hasta las 12:00 horas, se han registrado 420 réplicas, la mayor de 4,7”, precisó el SSN a través de un reporte oficial. El organismo continúa monitoreando la actividad sísmica en la región afectada.

El sismo se produjo a las 07:58 horas (13:58 GMT) , con epicentro ubicado a cuatro kilómetros al suroeste de la localidad de San Marcos, en Guerrero. El movimiento activó la alerta sísmica en varios estados del país y fue percibido por la población en amplias zonas del territorio mexicano.

Según informes municipales, estatales y de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), el terremoto se sintió en los estados de Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Morelos, Puebla, Jalisco, Tabasco, Colima e Hidalgo. En la mayoría de los casos, se reportaron afectaciones leves.

La CNPC indicó que el sismo se percibió de manera fuerte en Guerrero, donde se activaron de inmediato los protocolos de atención y evaluación en los 85 municipios del estado. “No se reportan personas lesionadas ni víctimas mortales, únicamente atenciones por crisis nerviosa”, señaló el organismo.

Hasta las 12:00 horas del 2/enero/2026 se han registrado 420 réplicas del sismo de M 6.5 ocurrido en San Marcos, Guerrero el 2/enero/2026, la más grande de magnitud M 4.7 — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) January 2, 2026

El temblor ocurrió mientras la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ofrecía su conferencia de prensa matutina, lo que obligó a evacuar de forma preventiva las instalaciones de Palacio Nacional junto a periodistas y personal del Gobierno.

Reportes en Ciudad de México y antecedentes sísmicos

En Ciudad de México, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó que tras la activación del protocolo de actuación se reportaron “12 personas lesionadas; la caída de 5 postes y 4 árboles; así como 18 denuncias por falta de suministro eléctrico en distintas colonias”. Además, se evalúan dos estructuras por riesgo de colapso y se inspeccionan de manera preventiva 34 edificios y cinco viviendas.

En tanto, la alcaldía Benito Juárez informó el fallecimiento de un hombre de 60 años, quien murió mientras evacuaba el edificio donde residía. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las circunstancias del deceso.

El sismo de este viernes recordó otros episodios trágicos en la historia sísmica del país, como el terremoto del 19 de septiembre de 1985, de magnitud 8,1, que dejó miles de víctimas, y el ocurrido el 19 de septiembre de 2017, de magnitud 7,7, que provocó 370 muertes y más de 7.000 heridos, con especial impacto en Ciudad de México.