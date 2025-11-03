Se conoció un nuevo video de la "Operación Contención" contra el Comando Vermelho en Río y es fuerte

El propio gobierno de Río de Janeiro difundió imágenes aéreas tomadas con drones y de las "body cams" de los miembros del BOPE, a cargo de la operación.

El gobierno de Río de Janeiro difundió este fin de semana grabaciones aéreas tomadas con drones y corporales del megaoperativo antinarco. Las imágenes muestran la magnitud del enfrentamiento entre las fuerzas de seguridad y el grupo criminal Comando Vermelho, que dejó más de un 120 muertos y aproximadamente 110 detenidos.

El operativo, bautizado como Operación Contención, se desarrolló el martes pasado en los complejos de Alemao y Penha. Desde la madrugada, se escucharon distintos disparos, explosiones, vehículos en llamas.. Drones y cámaras corporales de los efectivos del Batallón de Operaciones Policiales Especiales captaron escenas de combate, rescates y evacuaciones en medio del fuego cruzado.

Escenas de guerra en las favelas de Río de Janeiro El gobierno calificó el operativo como “un escenario de guerra”, con narcoterroristas fuertemente armados enfrentando a 2500 policías. Según el balance oficial, hubo 121 muertos, entre ellos cuatro agentes, y 113 detenidos, incluidos 33 sospechosos provenientes de otros estados. Las imágenes difundidas muestran a grupos de policías descendiendo por la mata con compañeros heridos, mientras los blindados intentaban abrir paso entre las llamas.

Las imágenes que difundió el gobierno del Río de Janeiro Uno de los episodios más dramáticos fue el del sargento Cleiton Serafim Gonçalves, del Batallón de Operaciones Policiales Especiales (BOPE). Las cámaras registraron el momento en que socorría al cabo Oliveira, antes de morir horas más tarde en otro enfrentamiento. También se documentó el rescate del sargento Walner Santana, quien recibió tres disparos y fue evacuado tras más de una hora bajo fuego enemigo.

Combates grabados y armas incautadas Las grabaciones aéreas captaron a agentes de la Policía Civil siendo emboscados en plena vegetación. Rodrigo Velloso Cabral, de 34 años, logró rescatar a dos colegas heridos antes de ser asesinado por un atacante que se resistió a rendirse. “Nuestro combatiente murió como héroe, intentando salvar la vida de sus compañeros”, expresó el gobernador Claudio Castro.