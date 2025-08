¿Se acerca el fin de los cirujanos? El primer robot que opera solo

Este evento marca un punto de no retorno. Porque no es sólo que un robot pueda operar, es que lo hace sin cansarse, sin dormirse, sin estar apurado ni enojado. Puede trabajar 24 horas, todos los días, con una precisión constante -y eso cambia todo. Cada año, millones de pacientes en el mundo sufren errores médicos durante cirugías: cortes innecesarios, tejidos dañados, hemorragias evitables. Muchos de estos errores no son fatales, pero sí traumáticos. Otros directamente terminan en la muerte. La estadística no perdona: los errores quirúrgicos son una de las principales causas de daño médico en hospitales. Y todos los cirujanos, incluso los mejores, cometen errores, porque son humanos. Porque el cuerpo humano es variable y los márgenes de maniobra son estrechos. Un robot como el SRTH no tiene ese límite.