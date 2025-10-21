Sanae Takaichi, la baterista de heavy metal y admiradora de Thatcher que se convierte en la primera mujer en liderar el gobierno de Japón

Figura admirada: la baronesa Margaret Thatcher. Objetivo personal: convertirse en la Dama de Hierro de Japón .

Fue solo después de dos intentos fallidos que, este martes, Sanae Takaichi finalmente logró su ambición de larga data.

En una votación parlamentaria histórica, la líder de 64 años fue elegida como la primera mujer primera ministra de Japón.

Exministra y presentadora de televisión, y en una oportunidad baterista en una banda de heavy metal, Takaichi ahora enfrentará el desafío de liderar no solo un partido que lucha por recuperar la confianza de los votantes después de varios escándalos y la lucha contra la extrema derecha, sino también un país que enfrenta bajas tasas de natalidad y crecientes tensiones geopolíticas.

Nacida en la prefectura de Nara en 1961, el padre de Takaichi era oficinista y su madre agente de policía. La política estaba muy alejada de su crianza.

Cuando era una ávida baterista de heavy metal, era famosa por llevar muchas baquetas porque las solía romper durante las intensas sesiones de batería.

También era buceadora y una entusiasta de los automóviles: su amado Toyota Supra ahora se exhibe en un museo de Nara.

Getty Images "Mi objetivo es convertirme en la Dama de Hierro" de Japón, dice Takaichi.

Antes de ingresar a la política, Takaichi trabajó brevemente como presentadora de televisión.

Su inspiración política llegó en la década de 1980, durante el apogeo de la fricción comercial entre Estados Unidos y Japón. Decidida a comprender las percepciones estadounidenses sobre Japón, trabajó en la oficina de la demócrata Patricia Schroeder, una congresista estadounidense conocida por sus críticas a Japón.

Takaichi vio a los estadounidenses mezclar el idioma y la cocina japonesa, china y coreana, y notó cómo Japón a menudo se agrupaba con China y Corea del Sur.

"A menos que Japón pueda defenderse, su destino siempre estará a merced de la opinión superficial de Estados Unidos", concluyó.

Se presentó a sus primeras elecciones parlamentarias en 1992 como independiente, pero perdió.

Persistió, ganó un escaño un año después y se unió al Partido Liberal Democrático (PLD) en 1996. Desde entonces, ha sido elegida diputada 10 veces, perdiendo solo una vez, y se ha ganado la reputación de ser una de las voces conservadoras más francas del partido.

También ha ocupado altos cargos gubernamentales, incluido el de ministra de seguridad económica, ministra de Estado de Comercio e Industria y ministra de Asuntos Internos y Comunicaciones.

En 2021, Takaichi entró por primera vez en la carrera por el liderazgo del PLD, pero perdió ante Fumio Kishida. Lo intentó de nuevo en 2024, esta vez encabezando la primera ronda de votación, pero perdió ante Shigeru Ishiba.

Este año, en su tercer intento, se aseguró la victoria y se convirtió en la primera mujer en liderar el gobierno deJapón después de ser confirmada por el parlamento.

"Mi objetivo es convertirme en la Dama de Hierro", le dijo a un grupo de estudiantes de escuela durante su reciente campaña.

Bloomberg via Getty Images Sanae Takaichi (a la derecha en la primera fila) fue nombrada ministra de Asuntos Interiores y Comunicaciones en 2014 por el entonces primer ministro, Shinzo Abe.

Takaichi es una conservadora acérrima que se ha opuesto durante mucho tiempo a la legislación que permite a las mujeres casadas mantener sus apellidos de soltera, insistiendo en que socava la tradición. También está en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo.

Sin embargo, recientemente ha suavizado su tono. Durante su campaña, se comprometió a hacer que los honorarios de las niñeras fueran parcialmente deducibles de impuestos y propuso exenciones fiscales corporativas para las empresas que brindan servicios internos de cuidado infantil.

Sus experiencias familiares y personales sustentan sus propuestas políticas: ampliar los servicios hospitalarios para la salud de la mujer, dar a los trabajadores domésticos un mayor reconocimiento y mejorar las opciones de atención para la sociedad japonesa que envejece.

"He experimentado personalmente la enfermería y el cuidado tres veces en mi vida", dijo.

"Es por eso que mi determinación solo se ha fortalecido para reducir la cantidad de personas que se ven obligadas a dejar sus trabajos porque tienen que cuidar a alguien, por la crianza de los hijos o porque los niños se niegan a ir a la escuela.

"Quiero crear una sociedad en la que la gente no tenga que abandonar sus carreras".

Protegida del difunto Shinzo Abe, se comprometió a revivir su visión económica "Abenomics" de alto gasto público y préstamos baratos.

Ha sido una visitante habitual del controvertido Santuario Yasukuni, que honra a los muertos de guerra de Japón, incluidos los criminales de guerra convictos.

También ha pedido que se alivien las restricciones constitucionales a las Fuerzas de Autodefensa del país, que tienen prohibido tener capacidades ofensivas.

Getty Images Sanae Takaichi (vestida de negro) y otros parlamentarios visitaron el Santuario Yasukuni el 15 de agosto de 2014.

Desde su fundación en 1955, el PLD ha dominado la política japonesa, pero ahora está perdiendo terreno en medio de la frustración con una economía lenta, el declive demográfico y el descontento social.

Takaichi pertenece al ala derechista del PLD, y al elegirla, el partido espera recuperar a los votantes conservadores que han gravitado hacia el partido de extrema derecha Sanseito.

Sanseito, cuyo lema es "Los japoneses primero", ha subido recientemente de uno a 15 escaños, atrayendo a los votantes conservadores. El PLD ha perdido su mayoría en ambas cámaras del parlamento.

La propia Takaichi reconoció el problema en un discurso después de ganar la primera ronda de votación: "Hemos recibido críticas particularmente duras de nuestros principales partidarios, conservadores y miembros del partido".

"El PLD debe cambiar por el bien del presente y el futuro de Japón. Siempre pondremos el interés nacional en primer lugar y administraremos el país con un sentido de equilibrio".

