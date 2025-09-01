Rusia y China están cada vez más "juntas por la prosperidad", según Putin

A días de su llegada a Pekín, Vladimir Putin dejó en claro en la previa de la Cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghai (OCS) y de los actos por el 80º aniversario de la victoria en la Segunda Guerra Mundial que la relación entre Rusia y China atraviesa uno de sus mejores momentos .

El mandatario ruso aseguró que ambas potencias seguirán trabajando juntas “para garantizar la seguridad y el desarrollo de nuestros pueblos”.

En una entrevista concedida a la agencia Xinhua, Putin destacó el “éxito rotundo” de la visita de Xi Jinping a Moscú en mayo, que incluyó una declaración conjunta y la firma de múltiples acuerdos bilaterales. Según el líder del Kremlin, esa cumbre marcó un punto de inflexión en el que alcanzaron “un nivel sin precedentes en nuestras relaciones”.

El comercio bilateral, de acuerdo a lo que señaló, creció en 100.000 millones de dólares desde 2021 y se realiza casi por completo en rublos y yuanes, lo que refuerza la intención de ambos países de reducir la dependencia del dólar.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, estará reunido con su par chino esta semana en Pekín.

Un vínculo clave entre Rusia y China: la energía y la industria

Rusia se mantiene como un socio clave para el suministro de petróleo y gas a China, al tiempo que se consolida como mercado para la expansión de la industria automotriz y tecnológica del gigante asiático. Putin anticipó que durante su estadía en Pekín se discutirán nuevas medidas para ampliar las inversiones conjuntas en infraestructura, manufactura y materiales de construcción.

No obstante, la relación va más allá de lo económico. El presidente ruso resaltó la dimensión cultural y educativa, con más de 50 mil estudiantes chinos en universidades rusas y 21 mil jóvenes rusos en centros académicos de China.

A su vez, el mandatario se refirió a la implementación de una hoja de ruta con más de 100 proyectos culturales hasta 2030, el crecimiento del turismo, el cual en 2024 se incrementó 1,5 veces hasta los 2,8 millones de viajes, y el avance en ciencia, cine y cooperación deportiva.

Finalmente, Putin y Xi se mostraron alineados en la defensa de lo que llamaron un “orden mundial multipolar más justo”. El jefe del Kremlin afirmó que Rusia y China impulsan la reforma de instituciones como el FMI y el Banco Mundial, y planteó la necesidad de un sistema financiero más equitativo.

“Continuaremos trabajando juntos por este noble objetivo y alinearemos nuestros esfuerzos para garantizar la prosperidad de nuestras naciones y el progreso de la humanidad”, concluyó.