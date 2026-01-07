Rusia envía buques de guerra para proteger a un petrolero perseguido por fuerzas estadounidenses que en el pasado transportó crudo venezolano

Rusia desplegó efectivos navales para escoltar un petrolero que también está siendo perseguido por fuerzas estadounidenses a través del Atlántico, según informó CBS News, socio mediático de la BBC en Estados Unidos .

El barco, que actualmente no lleva cargamento, históricamente transportó crudo venezolano y se creía que se encontraba entre Escocia e Islandia el martes.

El presidente Donald Trump ordenó el pasado mes un "bloqueo" de los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela , una medida calificada como "robo" por las autoridades venezolanas.

Antes de la captura del presidente Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos ocurrida el sábado, Trump acusó repetidamente al gobierno del país sudamericano de utilizar barcos para introducir drogas en suelo estadounidense.

La Guardia Costera de EE.UU. intentó abordar el Bella 1 el mes pasado en el Caribe cuando se creía que se dirigía hacia Venezuela. Tenía una orden judicial para incautar el barco, acusado de infringir las sanciones estadounidenses y transportar petróleo iraní.

Luego cambió drásticamente de rumbo (así como de nombre a Marinera) y, según se informa, cambió de bandera de guyanesa a rusa.

Su aproximación a Europa coincidió con la llegada de unos 10 aviones de transporte militar estadounidenses, así como helicópteros.

Rusia afirma estar "monitoreando con preocupación" la situación en torno al buque.

Dos funcionarios estadounidenses declararon a CBS News el martes que las fuerzas estadounidenses planeaban abordar el buque y que Washington prefería incautarlo antes que hundirlo.

También el martes, el Comando Sur del ejército estadounidense publicó en redes sociales que "continúa dispuesto a apoyar a nuestras agencias gubernamentales asociadas en la lucha contra los buques y actores sancionados que transitan por esta región".

"Nuestros servicios marítimos están vigilantes, ágiles y preparados para rastrear buques de interés". Cuando llegue la llamada, allí estaremos".

El cambio a bandera rusa

Se creía que Marinera se encontraba entre Escocia e Islandia durante la noche del martes, con la distancia y el clima haciendo difícil un abordaje.

Antes de que se lance cualquier operación militar desde Estados Unidos, se espera que dicho país informe a su aliado Reino Unido.

Por ahora, el Ministerio de Defensa británico dice que no hará comentarios sobre las actividades militares de otras naciones.

Getty Images El presidente Donald Trump ordenó el pasado mes un "bloqueo" de los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela.

Los funcionarios estadounidenses citados por CBS sugirieron que Estados Unidos podría realizar una operación como la realizada el mes pasado, cuando los Marines y las fuerzas de operaciones especiales estadounidenses, en colaboración con la Guardia Costera, incautaron The Skipper, un gran petrolero con bandera de Guyana, después de que el buque zarpara del puerto de Venezuela.

Los datos de la trayectoria del petrolero registrados por el AIS (sistema de identificación automática), que pueden ser falsificados, sugieren que el martes se encontraba en el Atlántico Norte, aproximadamente a 2.000 km al oeste de Europa continental.

Según el derecho internacional, los buques que enarbolan la bandera de un país están bajo la protección de dicha nación, pero Dimitris Ampatzidis, analista sénior de Riesgos y Cumplimiento de la firma de inteligencia marítima Kpler, declaró a BBC Verify que un nuevo nombre y bandera del buque podría no suponer un gran cambio.

"La acción de EE.UU. se basa en la identidad subyacente del buque [número OMI], sus redes de propiedad/control y su historial de sanciones, no en sus marcas pintadas ni en la reivindicación de la bandera", afirmó.

Ampatzidis añadió que el cambio al registro ruso podría causar "fricciones diplomáticas", pero no detendría ninguna acción coercitiva de EE.UU.

"Actualmente, nuestro buque navega en aguas internacionales del Atlántico Norte bajo la bandera estatal de la Federación Rusa y en pleno cumplimiento de las normas del derecho marítimo internacional", declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso.

"Por razones que desconocemos, el buque ruso está recibiendo una atención cada vez mayor y claramente desproporcionada por parte de las fuerzas armadas de Estados Unidos y la OTAN, a pesar de su carácter pacífico", declaró.

"Esperamos que los países occidentales, que declaran su compromiso con la libertad de navegación en alta mar, comiencen a adherirse a este principio".

La controversia por el petrolero se produce días después de que Estados Unidos conmocionara al mundo con la captura de Maduro en la capital, Caracas. Objetivos en la ciudad fueron bombardeados durante la operación para arrestarlo a él y a su esposa, bajo acusaciones de supuestos delitos relacionados con armas y drogas.

BBC

FUENTE: BBC