Rusia ataca un tren ucraniano poco después de que Boris Johnson y altos funcionarios europeos abandonaran la estación

Un dron ruso impactó contra un tren cerca de la frontera entre Ucrania y Polonia poco después de que el ex primer ministro británico Boris Johnson y altos funcionarios de seguridad europeos hubieran pasado por allí.

El impacto en Yahodyn afectó la locomotora pero no se reportaron víctimas en el incidente. Todos los pasajeros fueron evacuados, según informaron las autoridades ucranianas.

Johnson y otros asesores de seguridad nacional europeos, entre ellos el británico Jonathan Powell, habían viajado por la misma línea en un tren diferente a su regreso de una conferencia en Kyiv.

Rusia dijo haber atacado "infraestructura ferroviaria" en el oeste de Ucrania, pero la compañía ferroviaria estatal ucraniana Ukrzaliznytsia declaró que "muy posiblemente, el objetivo de este dron pudo ser el tren diplomático".

En un comunicado, la compañía aseguró que el tren "había salido de la estación antes de lo previsto debido al cambio de horario... a causa de las constantes amenazas de ataques rusos".

También indicó que la orden de evacuación de los pasajeros del tren impactado se había dado "tan solo 15 minutos" antes del ataque con el dron con propulsión de jet ruso.

La autoridad ferroviaria también también dijo que el exdirector de la CIA, David Petraeus, había estado a bordo de otro tren en la estación de Yahodyn en el momento del ataque con drones.

Tanto las autoridades ucranianas como las polacas aseguraron que el dron ruso había impactado a 2 km de la frontera polaca.

Getty Images Otro de los personajes reconocidos en la estación del tren era el ex director de la CIA David Petraeus.

El ex primer ministro sueco Carl Bildt, que también había asistido a la conferencia en Kyiv, le dijo a la BBC que a los pasajeros de su tren se les había dicho que se prepararan para una posible evacuación antes de que se les permitiera continuar su viaje.

"En el tren en el que viajaba, recibimos la orden de preparar la evacuación después de que se detuviera. Pero después de unos minutos nos informaron que la vía estaba despejada y que podíamos continuar", dijo.

Ese tren llegó sano y salvo a la estación fronteriza polaca de Dorohusk.

Algunos informes sugieren que Bildt viajaba en el mismo tren que Johnson, pero el ex primer ministro británico no ha confirmado ningún detalle.

Johnson escribió en X: "No sé qué lógica retorcida llevó a Putin a volar por los aires una locomotora ucraniana estacionada en la frontera polaca esta mañana."

Dijo que este era "el tipo de ataque aleatorio y sin sentido que los ucranianos sufren a diario, incluso en las vías férreas civiles", e instó a los aliados de Kyiv a proporcionar urgentemente a los ucranianos "las defensas aéreas que necesitan".

Ucrania ha hecho llamados reiterados a sus aliados, en particular a EE.UU., para que le proporcionen más interceptores con el fin de defenderse de los ataques que sufren por parte de Rusia a diario, ataques que usan cada vez más misiles balísticos de alta velocidad y drones con propulsión de jet.

"Cada vez más cerca"

Reuters El primer ministro de Polonia Donald Tusk convocó a una sesión urgente de seguridad.

El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, aseguró que los "ataques bárbaros" en la frontera entre Ucrania y Polonia, en Yahodyn, equivalían a que "[el presidente ruso Vladimir] Putin 'llamara' directamente a las puertas de la UE y la OTAN", y reiteró sus llamamientos a favor de más sanciones contra Moscú.

"Putin debe comprender que su barbarie se enfrentará a medidas contundentes que elevarán el coste de la guerra a un nivel inaceptable para él. Esta es la única manera de detenerlo", afirmó.

En Polonia, el primer ministro Donald Tusk celebró una reunión de emergencia para analizar los últimos acontecimientos.

"La escalada de las acciones por parte de Rusia se está convirtiendo en una realidad, y se están acercando cada vez más a nuestra frontera."

Johnson y otros altos asesores de seguridad europeos regresaban de la conferencia de la Estrategia Europea de Yalta (YES) en Kyiv, un evento anual que reúne a líderes y expertos de la política, los negocios, la seguridad y los medios de comunicación.

Reuters Rusia está usando sus drones para atacar locomotoras, gasolineras y pasos fronterizos, como este tren en la región de Járkiv el 9 de septiembre.

Rusia parece estar intensificando su guerra contra Ucrania atacando trenes, depósitos ferroviarios, gasolineras y pasos fronterizos.

A principios de esta semana, dos personas murieron cuando drones rusos atacaron un paso fronterizo entre Ucrania y Moldavia, según declaró el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

Esta semana, una conductora de tren falleció en un ataque con dron ruso contra un tren de pasajeros en el sur de Ucrania.

A principios de mes, seis empleados de Ukrzaliznytsia murieron tras un ataque a un depósito ferroviario en Kyiv.

En enero, Zelensky condenó como "terrorismo" un ataque ruso contra un tren de pasajeros abarrotado en la región nororiental de Járkiv, que dejó cinco muertos.

Los ataques rusos han dañado significativamente la vasta red ferroviaria de Ucrania, el principal medio de transporte para millones de ucranianos, ya que todos los viajes aéreos están suspendidos desde el inicio de la invasión rusa a gran escala en 2022.

Los países europeos también culpan a Rusia de incidentes sospechosos ocurridos en su territorio.

La semana pasada, Alemania aseguró que Rusia había sido responsable del ataque con drones perpetrado en agosto en el aeropuerto de Leipzig, afirmación que Moscú calificó de "absurda".

También se han producido varios incendios sospechosos en instalaciones de defensa desde Italia hasta Estonia, y algunos de los países afectados culpan a Rusia.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

FUENTE: BBC