Rusia acusó el golpe tras el secuestro del petrolero y le envió un fuerte mensaje a Estados Unidos

El Ministerio de Transportes de Rusia denunció este martes la "intercepción ilegal" de Estados Unidos del petrolero "Marinera" que navegaba bajo bandera rusa en aguas internacionales, hecho que calificó de ilegal al contravenir la Convención de Naciones Unidas de 1982 sobre la navegación en mar abierto.

"Hoy sobre las 15 hora de Moscú en mar abierto y fuera de los límites de las aguas territoriales de país alguno, nuestro buque fue interceptado por la Guardia Costera de EE.UU. y se perdió la comunicación con el navío", indicó el Ministerio en un comunicado publicado en Telegram.

El Ministerio argumentó que el petrolero "Marinera" recibió el pasado 24 de diciembre de 2025 "el permiso temporal para la navegación bajo la bandera de Rusia, otorgado sobre la base de la legislación rusa y las normas del derecho internacional".

"En correspondencia con las normas de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en mar abierto se aplica el régimen de libertad de navegación y ningún Estado tiene derecho a aplicar la fuerza contra buques registrados adecuadamente en las jurisdicciones de terceros estados", señaló.

Fuerzas de Estados Unidos interceptaron este miércoles a un buque petrolero sancionado que huyó antes de llegar a Venezuela, tras rastrearlo en el Atlántico durante casi tres semanas de persecución, informan medios estadounidenses.

La Guardia Costera estadounidense abordó con éxito esta mañana el tanquero 'Marinera', antes conocido como 'Bella 1', según un funcionario estadounidense citado por The New York Times.

El buque repelió un intento de EE.UU. de abordarlo en diciembre y se adentró en el Atlántico. Durante la persecución, la tripulación pintó una bandera rusa en un costado, modificó el nombre del navío y cambió su matrícula a rusa.

La tripulación de navío no ofreció resistencia en el momento del abordaje, de acuerdo con la fuente, que confirmó que los guardacostas estadounidenses no avistaron navíos rusos en las proximidades.

Rusia había enviado a un submarino para escoltar al petrolero, según reportes de The Wall Street Journal, tras solicitar a Washington que detuviera la persecución de ese buque.

La Guardia Costera ha intentado incautar el barco desde fines de diciembre, cuando este iba en camino a cargar petróleo en Venezuela, como parte del bloqueo a los tanqueros que transporten crudo venezolano que EE.UU. mantiene incluso tras la captura de Nicolás Maduro, y su traslado a Nueva York.

Este es el tercer tanquero vinculado a Venezuela - como parte de una "flota fantasma" que transporta crudo ilícito- que EE.UU. ha incautado desde que arreció la presión sobre el Gobierno del ahora prisionero Maduro, al que ha imputado con cargos de narcoterrorismo.