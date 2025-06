Rony Kaplan sobre la ofensiva israelí: "No tuvimos más remedio que actuar"

En una conferencia de prensa con medios de América —de la que participó MDZ a través de Zoom—, el portavoz israelí declaró: “ Ante amenazas concretas, no tuvimos más remedio que actuar . Estaban a punto de conseguir 15 bombas nucleares. Irán ya posee suficiente material uranio para fabricar múltiples bombas nucleares”.

“Irán representa una amenaza no solamente para Israel, sino también para todo el mundo occidental y para una parte considerable del mundo árabe. Nosotros llegamos a un punto que no tenía vuelta atrás. Para Israel, un Irán con armas nucleares no cambiaría las reglas del juego, sino que terminaría con el juego directamente. Durante años, en Israel tomamos todas las medidas posibles para evitar que Irán obtenga armas nucleares. Entre otras, se han emitido advertencias claras a la comunidad internacional durante más de una década”, declaró.