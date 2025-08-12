Roger Federer y Gianni Infantino podrían intervenir ante Donald Trump por aranceles a Suiza

Donald Trump le impuso a Suiza uno de los aranceles más altos del mundo y el país europeo buscará "ablandar" a Washington con Roger Federer y Gianni Infantino.

El Gobierno de Suiza habría dado luz verde para que Roger Federer y Gianni Infantino intervengan ante Donald Trump para reducir los aranceles que Washington puso sobre su país. El gravamen a la importación impuesto por los Estados Unidos al país europeo es del 39%, uno de los más altos del mundo.

Karin Keller-Sutter, quien preside la Confederación Suiza este año (el cargo dura un año y no es posible la reelección inmediata), viajó a Washington junto a Guy Parmelin, vicepresidente y ministro de Economía, con el fin de lograr una negociación provechosa con Donald Trump, pero volvieron con las manos vacías. Allí solo pudieron encontrarse con Marco Rubio, secretario de Estado, pero sin obtener más que halagos y críticas: “Era una mujer agradable, pero no quería escuchar”.

En ese contexto, el Gobierno suizo prometió continuar con las conversaciones afín de alcanzar finalmente un acuerdo que no perjudique a la economía helvética. En torno a esa discusión es que aparecieron los nombres del presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) y del ex número 1 del circuito mundial de tenis.

Por qué Roger Federer y Gianni Infantino fueron propuestos para intervenir Los nombres de Roger Federer y Gianni Infantino aparecieron por propuesta de algunos políticos suizos que quieren aprovechar la buena relación de Donald Trump con ambos personajes para acercar posiciones entre Berna y Washington. Cabe destacar, en este sentido, que la FIFA acaba de abrir una oficina en Nueva York, más precisamente en la Torre Trump, rascacielos del magnate y presidente americano.