Robo al Louvre: la insólita contraseña que protegía su sistema de seguridad

Luego de que una banda de delincuentes lograra sustraer una serie de joyas imperiales con valor incalculable del Museo del Louvre el 19 de octubre, las alarmas se encendieron a lo largo de toda Europa. No obstante, la investigación inmediatamente posterior al robo descubrió un dato insólito: la contraseña para tener acceso a los servidores de seguridad del Museo del Louvre era "Louvre".

Además, los investigadores revelaron que el sistema operaba con un tipo de software obsoleto, como Windows 2000 y Windows XP, lo que dejó en evidencia graves fallos de ciberseguridad del museo.

El robo fue realizado por cuatro delincuentes que ingresaron a la Galería de Apolo, aprovecharon una plataforma elevadora de mudanza para acceder por un balcón, rompieron vitrinas, tomaron las piezas y escaparon en motos en cuestión de minutos. El museo estaba abierto al público, lo que convierte la maniobra en una demostración de coordinación, estudio y conocimiento interno de las fallas del sistema.

El Museo del Louvre fue víctima de un robo el 19 de octubre de este año, lo que expuso severas fallas en sus sistemas de seguridad y ciberseguridad.

Las filtraciones posteriores a la investigación dejaron al descubierto un problema que venía de años. Auditorías internas y advertencias de la Agencia Nacional de Seguridad de los Sistemas de Información (ANSSI) ya habían señalado vulnerabilidades graves: programas sin actualizaciones posibles, sistemas operativos descontinuados y contraseñas de acceso sin complejidad alguna, incluyendo términos como “LOUVRE” y “THALES” en servidores clave de videovigilancia.

La pregunta que se realizan los expertos ahora es cómo una institución que recibe millones de visitantes por año y custodia algunas de las piezas más valiosas de la historia llegó a ese nivel de fragilidad tecnológica.

El caso no solo expuso el golpe perfecto de una banda organizada, sino también la evidencia de que el Louvre operaba con una seguridad informática incapaz de sostener los estándares de una institución de clase mundial.

Mientras la policía sigue buscando a los responsables, crece la polémica sobre las responsabilidades internas. La combinación de falta de inversión, tecnología envejecida y advertencias desoídas convirtió al museo más emblemático del mundo en un blanco sorprendentemente accesible.