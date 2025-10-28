"Río no puede ser rehén de grupos criminales", el alcalde de Río de Janeiro rompió el silencio tras el sangriento megaoperativo

Además del alcalde Eduardo Paes, el gobernador del estado de Río de Janeiro salió a hablar tras las 64 muertes que ocurrieron en el megaoperativo en dos favelas.

El alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), se refirió al caos generado por el megaoperativo policial en los complejos de Alemão y Penha, declarando que es "inaceptable" que la ciudad sea rehén de grupos criminales.

Paes ordenó a todos los organismos municipales continuar con sus funciones y aseguró que no hay motivos para detener la actividad de la ciudad, desmintiendo el "terror difundido por algunas noticias falsas" en Brasil. "Hay una tentativa de grupos criminales de esparcir el terror en la ciudad", afirmó, y agregó que no permitirá que la "ciudad entera quede paralizada por la acción de estas facciones”.