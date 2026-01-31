"Quienes nos gobiernan no quieren que sepamos que había políticos como Julio César que cumplían lo que prometían"

Julio César , el legendario político y general romano que emprendió una serie de exitosas y osadas campañas militares en la antigua Galia, Britania y Germania sigue causando admiración 2.000 años después.

Inteligente, astuto y valiente, sus hazañas lo convirtieron en uno de los hombres más ricos y poderosos de la antigua Roma .

Para el escritor español Santiago Posteguillo, la fascinación por este personaje histórico es algo inherente a los tiempos actuales: Julio César poseía cualidades de las que carecen los políticos hoy en día –como oratoria, audacia, visión política– pero sobre todo era un político que cumplía lo que prometía.

En su último libro "Los tres mundos", el autor más leído de novela histórica en lengua española cierra su trilogía sobre el ascenso de Julio César con el reto de escribir sobre la Galia, Roma y Egipto en el turbulento periodo entre los años 58 y 53 a.C.

Posteguillo combina con maestría la épica de la guerra, acercando campañas militares como el mítico cruce del río Rin en su batalla contra los germanos o cuando construyó una gigantesca flota para llegar a Britania, con las tensiones políticas en una Roma gobernada en aquel momento por César, Pompeyo y Craso.

Todo ello sin olvidar el lado humano de un hombre que sufrió dolorosas pérdidas personales.

BBC Mundo habló con Posteguillo en el marco del Hay Festival que se celebra en Cartagena de Indias, Colombia, entre el 29 de enero y el 1 de febrero.

En este libro César es ya el legendario general de Roma que pasará a la historia. ¿Cuánto hay de mito y cuánto de hombre en lo que se conoce sobre él? ¿Cómo era realmente?

Creo que Julio César era una personalidad compleja y de ahí que se puedan tener visiones distintas del personaje. En esta saga intento trazar un muy detallado retrato del personaje y esto nos va a conducir a ver las luces, que son muchas, pero también algunas de sus sombras.

A veces nos llega la idea de que César era simplemente un dictador y, si bien acaba siendo una persona políticamente autoritaria, también es verdad que en las victorias era muy clemente con sus enemigos políticos de Roma. Y eso es una parte que no se conoce y que no concuerda con lo que entendemos por un dictador del siglo XXI, que siempre ejecuta, asesina, elimina a los opositores. César eso nunca lo hizo.

Ahí vemos que es una personalidad mucho más compleja. En "Los tres mundos" vemos a César en combate. Y César en combate es una persona muy inteligente, muy astuta en la estrategia, valiente, capaz de estar en la primera línea de combate cuando el combate lo requiere y que nunca abandona a sus hombres.

Pero, ¿por qué crees que se lo identifica con frecuencia como un dictador de su época?

Porque de la historia tendemos a hacer simplificaciones y terminamos estereotipando a los grandes personajes históricos. Y si bien hay algunos donde no hay margen para saber si son esencialmente positivos o esencialmente negativos, hay otros donde hay muchos más matices.

Apenas se estudia historia. Yo tengo un poquito de paranoia con este asunto, soy de los que piensan que quienes nos gobiernan a un lado y a otro del Atlántico cada vez parece que quieren que sepamos menos de historia, para que no sepamos lo que podía ser un auténtico líder, porque en la parte política César cumplía lo que prometía.

Probablemente es interesante que no se sepa que había políticos que cumplían lo que decían. Es una cosa muy incómoda.

Creo que se generan simplificaciones de la historia y a veces nos quedamos con ello. Precisamente lo que hay que hacer es ahondar y aprender más historias, saber más del pasado para entender mejor nuestro presente.

¿Este es el principal error en el que se incurre a la hora de pensar en Julio César?

Probablemente este sea el más marcado. También tiene que ver con el hecho de que las palabras cambian de significado. Un dictador en la República Romana no era lo mismo que un dictador tal cual lo entendemos en el siglo XXI.

La República Romana antigua, en sus leyes, tenía la figura del dictador como persona que elegía el Senado para un periodo concreto de tiempo. Otra cosa es que César luego alarga ese tiempo. Ese es uno de los errores típicos, simplificarlo o asimilarlo a un dictador del siglo XXI, cosa que no es en absoluto cierta.

Y luego, el no pensar que él tenía una vida privada y que esa vida privada era para él tan importante como lo es para cualquiera de nosotros y en ese sentido César sufrió algunos golpes y reveses, como la muerte de su primera esposa Cornelia, de la que estuvo tan enamorado.

Esa parte es muy desconocida y nos puede hacer ver que no deja de ser una persona como nosotros. Y ese es otro error en el que se suele caer con las grandes figuras históricas, la deshumanización del personaje. Yo persigo en esta saga humanizar al personaje mostrando sus virtudes y defectos.

PHAS/Universal Images Group vía Getty Images Representación del asesinato de Julio César en el año 44 d. C.

En tu investigación, ¿hay algo que te sorprendiera sobre la vida y los tiempos de Julio César?

Me llama mucho la atención la cantidad de paralelismos que se pueden hacer, de los cuales yo ya presuponía y conocía, pero es que cuanto más me adentro en la saga, más paralelismos veo.

A mí siempre me pasa que cuando estoy ahora, por ejemplo, hablando contigo de la tercera novela, me pillas escribiendo la cuarta. Estoy en las reuniones del Senado del año 50 a.C., que son justo las reuniones previas a la guerra civil y es muy interesante ver cómo esas reuniones van progresivamente entrando en una polarización, donde las dos facciones principales acumulan desencuentros, y ves cómo acaba eso.

Y hoy día vivimos momentos donde nuevamente a ambos lados del Atlántico podemos ver procesos de polarización como si no supiéramos, bueno, porque se procura que no se sepa que esos procesos de polarización suelen acabar mal.

En ese sentido, por ejemplo, cada una de las novelas que escribo creo que enseñan, tienen lecciones para aprender de ese pasado, para poder aplicar esas lecciones en nuestro presente.

También queda patente la importancia de ser un gran orador en la política. ¿Querías reflejar la diferencia con la política actual?

Sí, lo quería reflejar y además es que es inherente a ese mundo de la antigua Roma. Hay un momento en la novela de "Los tres mundos" en donde vemos a un Cicerón que está editando la obra de un filósofo "De rerum Natura" sobre la naturaleza de las cosas, de Tito Lucretio Caro. La edita y luego envía ese libro a César y Pompeyo y a otros políticos porque quiere hablar con ellos de ese libro, ver qué opinión tienen.

¿Podemos imaginar a un político de primer nivel internacional hoy día que editara un ensayo de un filósofo actual y luego se lo enviara a oponentes políticos y otros líderes para debatir sobre ese tema? Eso pasaba en la antigua Roma.

Eso no quita que luego tuvieran conflictos muy duros y que acabaran también en guerras civiles y mil cosas.

Pero es verdad que tenían una formación de educación, de cultura, de historia, de literatura y de filosofía que hacía que esas personas fueran de un nivel, a mi entender, generalmente bastante distinto y bastante superior al de los liderazgos que nos encontramos en nuestro presente.

Pero, además de la oratoria, también era importante ser un gran general. ¿Era más importante la oratoria o el arte de la guerra?

En la antigua Roma lo militar y lo político iban de la mano, que puede sonar mal hoy día porque esto nos suena a golpe de Estado enseguida, pero no se puede juzgar una época con nuestros valores exactos del presente.

La carrera política de un ciudadano romano implicaba no solamente ir ascendiendo en cargos políticos, sino que llegado a cierto nivel. Esos cargos políticos conllevaban a su vez, constitucionalmente, un poder militar que tenían que ejercer, siendo como gobernadores.

¿Qué ocurrirá? Que es muy rara la ocasión en que alguien es muy bueno en todo. Pero en Julio César confluyen ambas vertientes con brillantez. Era un orador excelso, pero no solo porque lo dijera él o lo dijeran amigos suyos, sino porque enemigos políticos suyos lo reconocían en cartas privadas que nos han llegado, como cartas de Cicerón.

Y luego era un muy brillante militar. Eso es lo que hace que Julio César se destaque por encima de los demás.

Detallas muy bien las conquistas de César que dices que forjaron Occidente. ¿Cómo fue ese proceso?

Cuando hablamos de la conquista de la Galia antigua, no era simplemente lo que hoy día entendemos por Francia, porque la palabra gala ha evolucionado, sino que incorporaba los territorios de la actual Francia, Luxemburgo, Bélgica, Holanda, todo el sur de Alemania, al sur del Rin, gran parte de Suiza y el sur de Reino Unido.

Cuando César consigue dejar bajo su control todos esos territorios y unirlos a una Italia de poder central y a una Hispania ya romanizada, si lo pensamos bien, lo que ha forjado es el Occidente del mundo.

Por eso pensaba que esos cinco años en los que un hombre forja el Occidente del mundo merecían una novela. Se puede debatir sobre Occidente, si ha sido positivo o malo, pero lo que sí que me parece incuestionable es que César, para bien o para mal, forja Occidente.

Toma decisiones inéditas como llegar a Britania para lo que tuvo que construir la mayor flota conocida en esa época.

Britania no estaba en los planes de Julio César. Había que cruzar un Canal de la Mancha que siempre ha tenido un clima muy complicado. Recordemos en la Segunda Guerra Mundial, el Día D, y cómo los aliados tenían que ver si adelantaban o retrasaban la fecha del desembarco por si se encontraban mal tiempo.

Lo que ocurrirá es que César, tomando el control de otros territorios de la Galia, de la costa atlántica y de la Galia belga, va a ver que los britanos ayudan mucho a estos galos y al final entiende que la única forma de realmente tener un control sobre la Galia continental es hacer ver a los britanos que si quiere puede atacarlos. Igual que cruzó el Rin, para que los germanos entendieran que si él quería podía cruzar el Rin.

Construye una primera flota que no consigue su objetivo y después una segunda flota de 700 barcos que, volviendo a la referencia de la Segunda Guerra Mundial, no va a haber una flota tan grande que cruce el Canal de la Mancha hasta la Segunda Guerra Mundial. Esa es la magnitud de los procesos históricos que César ponía en marcha.

Para cruzar el Rin construyó un puente, ¿qué papel jugó ese puente y su artífice, Vitruvio, el célebre arquitecto de la antigüedad?

El puente sobre el Rin es una obra de ingeniería romana sorprendente. El Rin es uno de los ríos más caudalosos de Europa y con la tecnología de la época, César conseguirá que se levante un puente gracias al ingenio y a la pericia de este gran ingeniero, Vitrubio, en apenas 10 o 11 días.

Y eso impresionará a los germanos. La idea era impresionarlos, porque podría haber cruzado el Rin en barca, pero lo cruza haciendo ese puente porque sabe que la construcción en sí mismo del puente va a impresionar más que el ejército que consiga llevar al otro lado.

Al final César murió apuñalado, ¿crees que era un destino inevitable?

Era un destino bastante inevitable, por su exceso o de magnanimidad o de confianza con el vencido. Creo que César se pasó de frenada en perdonar a sus enemigos políticos.

A lo mejor si los hubiera sacado de Roma les habría dificultado enormemente acabar con él. Quizá ese fue un error. Pero es un error por magnanimidad, por generosidad.

Ediciones B

César escribe "La guerra de las Galias" para dar a conocer su versión de los hechos. ¿Era consciente de la importancia no solo de los hechos en sí, sino de cómo se cuentan, de tener el dominio del relato?

Sí, ese aspecto es muy importante para Julio César. Digamos que si Julio César hubiera sido un político hoy día, habría dominado las redes sociales, porque tendría claro que eso sería muy importante. Era un gran comunicador en su época.

Piensa que tal y como cuento en la novela anterior, crea esos carteles que ponían en el foro donde hacía públicos los resultados de las votaciones del Senado, porque se dio cuenta de que si se daba a conocer lo que votaban los senadores, estos no podían votar con tanta tranquilidad, porque la gente sabría si habían votado a favor o en contra de sus intereses.

A esos carteles luego les añadirán más información sobre elecciones de magistrados, información política y luego información social.

Está creando casi el periodismo, porque se copiaba y se distribuía por toda la ciudad y los pregoneros lo leían para los que no podían leer. Sabía que había que llegar a los que leían y a los que no leían, informarles a todos.

Eso da una muestra clara de que sabía que había que dominar el relato, dominar cómo se cuenta lo que está ocurriendo. Eso César lo tenía muy claro hace 2.000 años.

¿Y por qué crees que siguen fascinando hoy en día personajes como Julio César?

Creo que nos fascina todo aquello de lo que carecemos hoy día notablemente. Hemos hablado de carisma, de liderazgo, de gran formación en un político, de audacia, de valentía, de visión política, etc.

Creo que nos sentimos bastante huérfanos de estas cosas y cuando nos encontramos con un personaje en la historia que sí las tenía, nos llama la atención y lo admiramos.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

FUENTE: BBC