¿Quién gobierna ahora Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro?

Aún en medio de la incertidumbre y con visos poco claros de qué puede deparar a Venezuela , hay tres nombres fuertes del chavismo que, tras la detención de Nicolás Maduro , pueden quedar al frente del país.

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump , dijo este sábado que el presidente de Venezuela y su esposa, Cilia Flores, han sido detenidos y sacados del país tras un ataque "a gran escala".

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, exigió al gobierno estadounidense "una prueba de vida del presidente Maduro y de la primera dama".

Por su parte, el gobierno de Venezuela denunció este sábado la "gravísima agresión militar" de EE.UU. después de que se reportaran explosiones y el sobrevuelo de aeronaves en Caracas y otras partes del país.

Junto a la vicepresidenta Rodríguez, el ministro de la Defensa, general Vladimir Padrino López, y el ministro del Interior, Diosdado Cabello, son considerados como las voces más autorizadas dentro del chavismo.

A pesar de diferencias en enfoques y políticas, los tres han formado parte del círculo más cercano del mandatario hasta ahora.

Desde hace más de una década, además, ocupan los cargos clave del oficialismo no como simples representantes, sino como figuras con peso propio en la toma de decisiones.

También son los que ahora suenan con más fuerza para tomar el poder en Venezuela en caso de que Estados Unidos se conforme con la detención de Maduro y no presione aún más para un cambio total de régimen.

Delcy Rodríguez

La actual viceprensidenta ejecutiva de Venezuela sería la encargada de tomar el poder en ausencia de Maduro, según consta en la Constitución del país.

Delcy Rodríguez una pieza fundamental que el gobierno de Maduro ha usado como operador político tanto dentro como fuera de Venezuela.

Rodríguez afirmó en declaraciones emitidas en la televisión estatal venezolana que su gobierno "desconoce el paradero de Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores" y pidió prueba de vida de ambos.

"Exigimos al gobierno de los Estados Unidos una prueba de vida del presidente Maduro y de la Primera Dama. Ya el presidente nos había dicho que esta situación podría presentarse. Lo dijo el pueblo activado. El Presidente ha dado instrucciones claras para que en perfecta unión se activaran todos los planes de defensa de la nación", según recogió la Agencia Venezolana de Noticias.

Rodríguez había llegado por primera vez al gabinete cuando ocupó por unos meses el Ministerio del Despacho de la Presidencia durante el gobierno de Chávez.

Pero ha sido tras la llegada de Maduro al poder cuando ha ocupado numerosas posiciones en la cima del Poder Ejecutivo, siendo ministra de Comunicación e Información, ministra de Economía y canciller. Hace unos meses sumó a su lista de cargos el de ministra del Petróleo.

También fue la primera presidenta de la polémica Asamblea Nacional Constituyente electa en 2017.

Egresada como abogada de la Universidad Central de Venezuela, Rodríguez cursó estudios de Derecho Laboral y Sindical en Francia.

Esto no evitó que sea una más del medio centenar de altos funcionarios venezolanos sobre quienes la Unión Europea ha impuesto sanciones debido a las violaciones de los derechos humanos y al deterioro de la democracia en Venezuela.

También fue sancionada por EE.UU. en 2018, cuando el Tesoro de este país impuso también este tipo de medidas contra su hermano Jorge Rodríguez, así como contra Vladimir Padrino y Cilia Flores.

Delcy Rodríguez ha denunciado estas medidas como una "forma de extorsión".

Vladimir Padrino López

El ministro de Defensa fue uno de los primeros en pronunciarse sobre los sucesos de este sábado cuando anunció el despliegue inmediato de fuerzas militares por todo el país.

En un discurso transmitido por video, hizo un llamamiento a la unidad frente a "la peor agresión" jamás sufrida por Venezuela, y añadió que el país estaba siguiendo "las órdenes de Maduro" de desplegar todas las fuerzas armadas.

"Nos han atacado, pero no nos someterán", afirmó el ministro de Defensa.

Padrino López ejerce como cabeza de las Fuerzas Armadas desde 2014, siendo uno de los ministros de Defensa que más tiempo ha estado en ese cargo en toda la historia de Venezuela.

Y hay una razón detrás de este dato: su lealtad, primero a Chávez y después a Maduro, ha quedado demostrada a lo largo de los años.

Fue una pieza importante durante el breve golpe de Estado contra Chávez en abril de 2002, pues en aquel entonces comandaba una unidad de blindados acantonada en Fuerte Tiuna (Caracas), que no aceptó unirse al levantamiento.

En julio de 2012, Chávez lo ascendió a segundo comandante del Ejército y jefe del Estado.

Maduro lo nombró general en jefe en 2013 y un año más tarde llegó al ministerio de la Defensa.

Según explica Sebastiana Barráez, periodista venezolana especialista en el tema militar, Padrino jugó un rol clave cuando asumió ese cargo ya que había dentro de las Fuerzas Armadas una situación de "reacomodo interno" como consecuencia de la muerte de Chávez.

Con Maduro en la presidencia y Padrino en el ministerio de Defensa, los militares en Venezuela se han visto cada vez más implicados en áreas vinculadas a la seguridad de la nación y han ganado espacios dentro del gobierno, al punto que más de un tercio del gabinete ha estado integrado por militares activos o retirados.

En 2016, Maduro creó una empresa para el sector militar -Camimpeg- que tiene facultades legales para explotar, buscar y distribuir petróleo. También les otorgó el control del llamado Arco Minero, una zona en el sur del país que contiene una de las mayores reservas auríferas del mundo.

En cuanto al nivel de influencia que ejerce Padrino dentro de la institución castrense son varios los expertos que afirman que la fuerza armada venezolana "hoy es Padrino López".

Diosdado Cabello

Hasta el momento, el Ministro del Interior es el único de la cúpula del poder al que se le ha visto en las calles de Caracas tas el ataque de Estados Unidos.

Y no es un dato menor. Cabello no es cualquier ficha dentro del chavismo. Es considerado por muchos una de las figuras más poderosas es, también, de las más temidas.

Este sábado se le pudo ver a través de la televisora estatal rodeado de policías y ataviado con un casco y un chaleco antibalas.

Cabello aseguró que estaban evaluando los daños producidos por el "ataque criminal, ataque terrorista contra nuestro pueblo".

Aseguró que las fuerzas policiales estaban desplegadas para garantizar la paz.

"Confíen en el liderazgo, confíen en la dirigencia del alto mando político militar para la situación que estamos atravesando", dijo el ministro.

"Mucha calma, que nadie caiga en el desespero. Que nadie caiga en facilitarle las cosas al enemigo invasor. (...) Hemos sabido sobrevivir a todas estas circunstancias y más allá, más allá de cualquiera de nosotros, aquí hay un pueblo que está organizado", afirmó ante las cámaras.

En sus redes se define como "venezolano, Bolivariano, revolucionario y Chavista radical" y, desde julio de agosto de 2024, es el ministro de Interior, Justicia y Paz.

Siendo teniente, Cabello participó en el golpe fallido de Chávez de febrero de 1992. Por ese alzamiento pasó 22 meses preso hasta que fue beneficiado por una amnistía declarada por el entonces presidente Rafael Caldera.

Desde la llegada del chavismo al poder, Cabello ha ocupado numerosos cargos de importancia.

Cabello era vicepresidente ejecutivo durante el breve golpe de Estado ocurrido el 11 de abril de 2002, por lo que le correspondió ocupar la presidencia durante unas horas hasta que Chávez fuera repuesto en el poder.

"Forma parte del llamado chavismo originario. No es madurista, en el sentido de que no es de la facción que llegó al poder con Nicolás Maduro. De hecho, en los primeros años de Maduro se vio que quisieron bajarle su cuota de poder", explicó a BBC Mundo una fuente consultada que, por vivir dentro de Venezuela, prefiere mantener el anonimato.

"Cabello siempre ha representado el "ala dura", el poder detrás de las sombras de la inteligencia de Estado, pero sin que estuviera claramente representado en la jerarquía de un organigrama", explicó la politóloga Carmen Beatriz Fernández a BBC Mundo.

A partir de 2018 empezaron las sanciones personales contra él. Primero fue la Unión Europea, luego el gobierno suizo y el de Panamá, que lo consideró persona de alto riesgo "en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva".

Por último lo hizo el Departamento del Tesoro de EE.UU., que también sancionó a su hermano, José David, y a su esposa, Marleny Contreras.

Cabello calificó las sanciones de "inmorales" y aseguró que esa medida "demuestra que vamos en el camino correcto, que avanzamos en una revolución auténtica".

Es además una de las caras más visibles del PSUV (Partido Socialista Unido de Venezuela) y tiene la mayor plataforma de propaganda del chavismo, su programa de televisión "Con el mazo dando" que se emite en el canal del Estado desde 2014.

"Cabello ha sido capaz de construir su propia plataforma, su estructura de poder. La presencia mediática que tiene es superior a cualquier otro miembro de la élite chavista y tiene cierto nivel de incidencia sobre las Fuerzas Armadas aunque esto se ha reducido notablemente en los últimos años", cuenta a BBC Mundo otra fuente dentro de Venezuela que desea permanecer en anonimato.

*Con información de Ángel Bermúdez.

