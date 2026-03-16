Quién fue Urraca, la "emperatriz de toda Hispania" que se convirtió en la primera mujer en reinar Europa

Vivió hace 900 años y la historia le reservó un lugar importante y pionero: se convirtió en la primera mujer en gobernar un reino en Europa .

Urraca I de León y Galicia (1080-1126), conocida como Urraca la Temeraria, gobernó esta importante región ibérica durante casi 17 años.

Hija mayor de Alfonso VI (1047-1109), la noble era la heredera natural del trono. Pero, temiendo la dificultad de aceptación política de una mujer reina en el poder, el monarca trató de reconocer a un hijo fuera del matrimonio, Sancho, como su sucesor.

Lo que nadie contaba era que Sancho moriría peleando en la batalla de Uclés, librada entre cristianos y musulmanes en 1108. Ante esto, el rey Alfonso anunció a los nobles de la corte y a los obispos de la región que su hija era la única que podría asumir el trono cuando él muriera.

Su nombre fue aceptado entre los aliados del rey. Sin embargo, con una salvedad: que ella, ya viuda, se volviera a casar. En otras palabras, la nobleza admitía a una mujer gobernante, pero entendía que debía actuar como una marioneta de su esposo.

En las negociaciones políticas de entonces, se acordó que Urraca se casaría con Alfonso I de Aragón (1073-1134).

Según la historiadora Adriana Zierer, aunque el derecho castellano no excluía "la sucesión femenina en ausencia de herederos varones", se creía que "ella debía gobernar bajo la tutela de su esposo".

Afonso VI murió antes de que se celebrara el matrimonio y Urraca acabó siendo coronada reina. Fue la primera mujer monarca en gobernar un reino europeo, no como reina consorte, es decir, esposa del rey sin funciones de autoridad.

Ella ostentaba, de hecho, el poder.

Emperatriz de toda Hispania

"Fue realmente una gran excepción en su época", afirma el historiador Glabuer Wisniewski, investigador adjunto del Centro de Estudios Históricos Ibéricos de la Universidad de Saint Louis, en Estados Unidos.

"El esfuerzo que realizó Urraca durante todo su reinado para legitimar su autoridad moral y legal demuestra que la resistencia a la que se enfrentó fue constante", agrega.

Investigadora en estudios medievales en la Universidad de Santiago de Compostela, la historiadora Yolanda Alonso Rodríguez define a Urraca como la primera "con autoridad y poder total en sus territorios".

No obstante, aclara que "existen enormes dificultades para identificar y recuperar este tipo de información, porque la historia ha omitido en gran medida muchos detalles sobre las mujeres en la Edad Media, tanto de las clases más bajas como de las más altas".

"A menudo, ellas no tenían un papel protagonista en la perspectiva masculina de la Edad Media y, por eso, fueron omitidas e ignoradas en muchos documentos y textos", afirma Rodríguez.

La importancia del Reino de León en esta época queda clara por el propio título que ostentaba el monarca: se le llamaba "emperador de toda Hispania".

Urraca heredó el título: fue "la emperatriz de toda Hispania", señala Zierer, también profesora en la Universidad Federal de Maranhão y posdoctorada por el Grupo de Antropología Histórica de la Edad Media Occidental de la École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), en Francia.

Spencer Arnold Collection/Hulton Archive/Getty Images Urraca y Alfonso se casaron tal como dejó previsto el padre de ella, pero el vínculo matrimonial no fue bueno en ningún aspecto.

Aunque no mostraba ningún deseo de volver a casarse, cumplió el designio de su padre y, poco después, oficializó su matrimonio con el noble de Aragón.

La unión acabó desencadenando una serie de descontentos populares, con registros incluso de rebeliones. Se temía que el centro del poder se desplazara del entonces Reino de León y Galicia al Reino de Aragón, debido a la prominencia masculina del acuerdo.

Era una consecuencia que parecía un poco contradictoria con lo que imaginaba el padre de Urraca cuando planeó este matrimonio. Él no vislumbraba un desplazamiento del eje del poder, sino una mayor influencia de León, como si Aragón fuera prácticamente incorporado a través del matrimonio real.

Batallas, rebeliones y violencia doméstica

El clima político se volvió muy tenso. Los partidarios de ambas partes entraron en conflicto e incluso la legitimidad de Urraca como heredera volvió a ser cuestionada.

Como explica Zierer, las disputas territoriales entre la pareja terminaron provocando una guerra civil.

En medio de todo esto, la relación entre Urraca y Alfonso no era nada buena. Lo que antes estaba restringido al ámbito íntimo pronto pasó a la esfera pública. La reina acusó a su marido de violencia doméstica y abusos, hasta separarse de él en el año 1110.

"Las crónicas relatan que sufría violencia física y verbal por parte del rey aragonés", afirma la historiadora Zierer.

Para entonces ya era pública su relación con su amante, el conde Gómez González, quien se involucró en la lucha armada para defender la integridad del reino de León frente a sus opositores, quienes combatían por Aragón. En la batalla de Candespina, en 1111, González murió.

Poco después, Urraca encontró a otro conde para sustituirlo como amante y guerrero: Pedro González de Lara, quien incluso asumió la paternidad de los dos hijos que la reina ya tenía.

Solo a finales de 1112 la reina consiguió formalmente la anulación de su matrimonio con Alfonso de Aragón con el consentimiento del Papa.

En el terreno de las batallas, había logrado recuperar para sus dominios prácticamente todas las tierras heredadas de su padre —Asturias, León y Galicia—. Parte de Castilla, aunque allí contaba con un gran apoyo, terminó quedando para Alfonso.

"Durante todo su gobierno, Urraca enfrentó diversos conflictos, con varias campañas para recuperar y mantener sus territorios", dice Zierer.

Por lo general, eran enfrentamientos avivados por Alfonso I. "Durante mucho tiempo, él se resistió a la anulación del matrimonio", señala la historiadora. Por años, el exmarido siguió declarándose "emperador de toda Hispania".

También hubo batallas de motivación religiosa —cristianos contra musulmanes— y revueltas populares.

Urraca murió a los 46 años, el 8 de marzo de 1126, casi 800 años antes de la histórica huelga protagonizada por trabajadoras que convertiría esa fecha en un símbolo mundial de la reivindicación femenina.

PHAS/Universal Images Group via Getty Images "Durante todo su gobierno, Urraca enfrentó diversos conflictos, con varias campañas para recuperar y mantener sus territorios", dice Zierer.

Una mujer "rey"

Zierer señala las visiones medievales sobre Urraca a partir de crónicas de la época. En textos del siglo XII, se la describe de manera positiva como "hija y esposa", pero cuando pasa a ser soberana se convierte en "mujer incestuosa y nefasta".

Es decir que, en la visión de la época, "solo era 'buena' cuando cumplía su papel de esposa, sin asumir un papel político protagonista", comenta Zierer.

En ocasiones, la monarca fue también tachada de seductora y promiscua. Hay muchos indicios, por lo tanto, de que el hecho de ser una mujer en una posición de poder incomodaba a la élite masculina.

"Su imagen fue filtrada por siglos de crónicas hostiles y lecturas marcadas por la incomodidad ante el poder femenino", señala a BBC News Brasil la historiadora Mary Del Priore, autora, entre otros libros, de "Sobrevivientes y guerreras".

"No fue el hecho de haber gobernado lo que escandalizó. Fue el hecho de haber gobernado como mujer", explica.

Del Priore señala que hay crónicas que la describen como "valiente, fuerte". "Llegaron a llamarla 'princesa varonil'", afirma, agregando que "para reinar era necesario masculinizarse simbólicamente".

Según la antropóloga Lídice Meyer, profesora de la Universidad Lusófona de Portugal y estudiosa de la mujer en la historia, Urraca no escatimó esfuerzos para "mantener su posición como monarca plena", incluso en medio de las dificultades inherentes a "ejercer un cargo sin precedentes".

"Fue la primera reina de España en acuñar una moneda con su busto y su nombre", cuenta Meyer. "Curiosamente, una moneda acuñada en Toledo lleva su nombre acompañado de la palabra RE".

Ahí reside una ambigüedad. Podría ser tanto la abreviatura de Rex ("rey") como de Regina ("reina").

"Esta ambigüedad siempre estuvo presente en el reinado de Urraca. A menudo se presentaba en los documentos como 'rey'. Su mérito fue ser la primera monarca plena de Europa", señala Meyer.

"Fue, sin duda, una monarca sagaz, que supo manejar situaciones adversas con mucha habilidad", añade Wisniewski.

Rodríguez, por su parte, ve en la reina a una mujer "decidida" y "fuerte".

"Urraca, más que la mujer del rey, se había convertido en 'el rey' en sí misma, responsabilizándose de la administración del reino, a pesar de los esfuerzos de su esposo por convertirse en soberano y responsable de las tierras leonesas y castellanas", dice Zierer.

La profesora destaca que "en todo momento" la monarca "se preocupaba por reafirmar su legitimidad y capacidad jurídica para gobernar".

Prisma/UIG/Getty Images La imagen de Urraca "fue filtrada por siglos de crónicas hostiles y lecturas marcadas por la incomodidad ante el poder femenino", señala Del Priore.

Rescate histórico

"Ella es un ejemplo de esta posible deconstrucción de la fragilidad del sexo femenino", afirma Zierer.

Y agrega: "Reinó como mujer en un espacio destinado a los hombres y no se parecía en nada a las mujeres sumisas que necesitaban protección, tan difundidas en los libros de texto, los juegos o las series de televisión".

La historiadora destaca que la guerra ocupó el tiempo de su reinado y "si lo que se esperaba era que ella se protegiera en uno de sus castillos, ocurrió justo lo contrario: mediante armas, pactos y legitimaciones, Urraca permaneció en el poder, yendo en contra de los deseos de algunos de los que la rodeaban".

Wisniewski recuerda además que el hecho de que dejara a su heredero "un reino en relativa paz interna" incluso después de un "ascenso problemático" y de haber sufrido constantes "cuestionamientos, a menudo violentos, sobre su autoridad", indica que Urraca tenía "una capacidad política muy por encima de la media".

"Podemos decir que la reina Urraca tiene mucho que enseñarnos sobre el papel de la mujer en el pasado y en el presente. Fue una mujer que logró gobernar sin la tutela masculina, que mantuvo el reino unido y aseguró la descendencia para su hijo tras su muerte", señala Zierer.

"También fue dueña de su propio cuerpo, porque desde el momento en que consiguió la anulación de su matrimonio, nunca más se volvió a casar. Pero aún así tuvo relaciones amorosas e hijos".

"Rescatar a Urraca no significa convertirla en una heroína feminista", afirma Del Priore. "El riesgo de anacronismo es real y debe evitarse", aconseja.

Según ella, Urraca no gobernaba en nombre de un programa de emancipación femenina, sino en nombre de la legitimidad dinástica y la preservación del reino.

La investigadora de la Universidad Federal de São Paulo, la historiadora Maíra Rosin, reconoce, en conversación con BBC News Brasil, que rescatar su historia sirve para recordar "que el poder en la época medieval no era exclusivamente masculino".

"No se trata de atribuirle la idea de 'heroína' en el sentido contemporáneo. Sino de complejizar un poco la política europea, mostrando que las mujeres no estaban fuera del contexto político", destaca Rosin.

Wisniewski afirma que la presencia de Urraca en la lista de monarcas europeos del siglo XII tiene una gran importancia histórica y simbólica.

"Amplía nuestra comprensión sobre quién podía ejercer el poder en la Edad Media y de qué formas lo hacía", dice.

Además, la biografía de la reina, por lo que sabemos, "nos muestra que fue, de hecho, una mujer extremadamente enérgica y una estratega notable, que asumió activamente la dirección de un reino en medio de complejas disputas dinásticas".

BBC

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FUENTE: BBC