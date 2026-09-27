Quién fue Francisco Morazán y por qué Bukele mandó ahora trasladar sus restos a un nuevo mausoleo

Rodeado de militares con uniformes de ceremonia, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, exhibió este miércoles un sable de ofrenda a Francisco Morazán y lo depositó en un pedestal de mármol blanco a un lado del Palacio Nacional.

"Hemos trasladado los restos de Francisco Morazán a un nuevo mausoleo, construido especialmente para custodiarlos por siempre", anunció Bukele en la red social X.

Morazán fue un líder político y caudillo militar que se convirtió en la figura más emblemática de la República Federal de Centroamérica, de la que llegó a ser el último presidente en 1839, antes de la división de esa región en cinco países.

"Encarnó la idea de que Centroamérica solo tenía futuro si se mantenía unida", explica Carlos Gregorio López, destacado historiador, profesor e investigador de la Universidad de El Salvador.

Aunque nació en Tegucigalpa, Honduras, y fue fusilado en Costa Rica durante los conflictos políticos y militares que marcaron la desintegración de la unión regional, sus restos descansan en El Salvador, tal como había pedido antes de morir.

La reciente decisión de Bukele de trasladar los restos de Morazán a un mausoleo en el Jardín Centroamérica forma parte de una política de recuperación y puesta en valor del centro histórico de San Salvador.

Mientras algunos la interpretan como una reivindicación de la memoria histórica del país, otros la ven como un intento de instrumentalizar el pasado con fines políticos.

Pero, ¿quién fue Francisco Morazán y qué simboliza para Nayib Bukele?

El caudillo de la unidad

Presidencia de la República de El Salvador Francisco Morazán es una de las figuras más emblemática de Centroamérica.

Antes de dividirse en los cinco países que hoy integran Centroamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica formaron un solo Estado llamado República Federal de Centroamérica (1824-1838).

Panamá, en cambio, había seguido un camino distinto. En esa época era parte de la Gran Colombia, junto con las actuales Colombia, Venezuela y Ecuador.

Al frente de la unión estuvo Francisco Morazán, un hondureño que gobernó la Federación entre 1830 y 1838, y que se dedicó a preservar la integración regional frente a crecientes tensiones internas.

"Morazán se destacó por su pensamiento liberal y por su esfuerzo por sostener la unidad de la región", explica Carlos Gregorio López.

En contraste con los conservadores de la época, este caudillo militar fue el principal impulsor de las reformas liberales más avanzadas de su tiempo en América Latina.

Durante sus años de gobierno, promovió la libertad de prensa, la expansión de la educación y la reducción del poder de la Iglesia católica, incluida la abolición del diezmo obligatorio.

Presidencia de la República de El Salvador Los restos de Morazán estaban en el cementerio de Los Ilustres en San Salvador.

Al mismo tiempo, se dedicó hasta el final de sus días a mantener unida a Centroamérica.

"Morazán llevó a cabo una lucha infatigable por mantener la unidad mientras la república se resquebrajaba", dice el historiador Mario Vázquez, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En medio de fuertes tensiones internas, la unión se quebró tras apenas unos pocos años de existencia y Morazán no pudo impedir su colapso.

Pero su empeño por restaurar la unión regional terminó por costarle la vida. En esas disputas, había ganado muchos seguidores, pero también muchos enemigos.

Fue así que, en 1842, el militar hondureño fue capturado en Costa Rica y fusilado antes de poder restablecer sus planes unionistas.

Presidencia de la República de El Salvador El mausoleo está ubicado en el Jardín Centroamérica junto al Palacio Nacional.

El vínculo con El Salvador

Antes de ser fusilado en Costa Rica, Morazán había expresado como última voluntad que sus restos fueran trasladados a El Salvador.

"Quiero que mis cenizas descansen en el suelo de El Salvador, cuyo pueblo me fue tan adicto", dijo por escrito el líder unionista en su testamento.

Según Vázquez, especialista en historia política de Centroamérica de la UNAM, el uso de la palabra "adicto" hace referencia a la lealtad que Morazán encontró entre los salvadoreños.

Morazán se convirtió así en una "figura trágica", en tanto que encarnó la idea de que Centroamérica solo tenía futuro si se mantenía unida.

"La idea de la unidad centroamericana fracasó. Aunque algunos pícaros se montan en el caballo de Morazán para impulsar sus propias agendas políticas", señala López.

Getty Images Morazán es reivindicado en varias ciudades de Centroamérica, entre ellas Tegucigalpa, donde cuenta con un monumento.

Aún hoy, muchos centroamericanos mantienen la idea de que "Centroamérica es una nación dividida por la fatalidad histórica".

Morazán se convirtió así en un emblema de la aspiración de los países centroamericanos en su camino por la soberanía, señala Vázquez.

Por eso, la decisión de Bukele de enaltecer su figura tuvo repercusión en otros países de la región.

El expresidente hondureño Mel Zelaya (2006-2009), esposo de la exmandataria Xiomara Castro (2022-2026), celebró el traslado de los restos a un nuevo mausoleo a pesar de la distancia política que los separa.

"Acierta Nayib Bukele", dijo Zelaya de la iniciativa "Honrarlo es recordar que la unión centroamericana fue un proyecto de identidad, soberanía, libertad y futuro compartido".

Qué simboliza para Bukele

La pregunta que algunos se hacen es qué simboliza este líder del siglo XIX para el presidente salvadoreño, quien casi dos siglos después decidió trasladar sus restos en una ceremonia cargada de simbolismo.

"La idea de Bukele, al mostrarse como el gran heredero de Francisco Morazán, es proyectar y expandir su imagen en Centroamérica y presentarse como el heredero exitoso de ese legado", dice el historiador salvadoreño.

Para los analistas, Bukele busca identificarse con el viejo líder militar centroamericano, consolidar su prestigio político dentro de El Salvador y proyectar su liderazgo regional.

"Bukele tiene una gran habilidad para este tipo de gestos", destaca el historiador de la UNAM, quien señala que en la noche de la apertura del nuevo mausoleo, había varias decenas de personas haciendo fila para ingresar.

Presidencia de la República de El Salvador Los restos de Morazán fueron trasladados en una ceremonia cargada de simbolismo.

Los analistas coinciden en que la fastuosidad de la ceremonia resulta llamativa, sobre todo porque Bukele no es militar.

Durante el acto, al presidente se lo vio vestido con un uniforme negro de inspiración militar y con detalles dorados que evocan la estética de otra época.

Para unos, fue una "performance" mediática. Para otros, se trató de honrar a una figura clave de la historia centroamericana.

Los analistas discrepan sobre el alcance político de la ceremonia, pero algunos coinciden en interpretarlo como una escenificación deliberada por parte de un mandatario que lleva más de siete años construyendo un liderazgo fuerte.

"El gesto de haber tomado el sable, en un presidente que no tiene tradición militar, es puro montaje", asegura López.

A pesar de las críticas, Bukele conserva una enorme popularidad en su país, por encima del 87%, según los datos del Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).

Para López, un sector del país conserva una "mentalidad militarista y autoritaria de larga data, que está impregnada en el imaginario político centroamericano".

"Bukele busca reforzar en la figura de Morazán esa idea de fuerza y soberanía que conecta con amplios sectores de la sociedad", concluye.

FUENTE: BBC