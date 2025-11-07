Quién es Nawat Itsaragrisil, el director de Miss Universo Tailandia en el centro de la polémica por la "humillación" a Miss México

Es el hombre que está en el centro de la controversia de Miss Universo 2025.

Nawat Itsaragrisil, el director del certamen cuyo país anfitrión este año es Tailandia , es considerado el responsable de la polémica que ha empañado el concurso de belleza.

El ejecutivo de 60 años fue quien reprendió públicamente a Miss México, Fátima Bosch, en una ceremonia previa a la realización del certamen Y frente a decenas de concursantes por supuestamente no haber publicado contenido promocional relativo al evento.

El enfrentamiento escaló rápidamente y Nawat terminó llamando a seguridad, mientras varias concursantes abandonaban el lugar en una muestra de solidaridad con su compañera.

Las imágenes del incidente, que fueron transmitidas en vivo, se han difundido ampliamente en internet. La Organización Miss Universo (MUO, por sus siglas en inglés) condenó el comportamiento "malintencionado" del Nawat, quien después se disculpó.

Según diversos testigos, Nawat calificó a Bosch de "cabeza hueca" y "tonta", aunque luego se disculpó.

"Si alguien se siente mal, si alguien se siente incómodo, si alguien se ha visto afectado, pido disculpas a todos", dijo en medio de lagrimas pero sin mencionar directamente a Miss México.

Una figura controversial

Nawat Itsaragrisil es una personalidad conocida en Tailandia.

El empresario se hizo su fama como figura televisiva en varios medios.

En sus inicios era conocido por sus programas de viajes, pero luego se consolidó como ejecutivo de diversos certámenes de belleza.

Graduado de la Universidad de la Cámara de Comercio de Tailandia, fue director y productor ejecutivo de Miss Thailand World, entre 2007 y 2013, para luego fundar su propia franquicia de concursos, entre ellos Miss Grand Thailand y Miss Grand International.

Este año asumió la dirección ejecutiva de Miss Universo.

Durante sus años en esa industria ha acumulado varias polémicas y ha sido acusado por sus malos tratos en más de una oportunidad.

En las últimas horas, si bien ha ofrecido disculpas, el empresario ha utilizado su cuenta de Instagram para rechazar a sus críticos y reforzar su perfil controversial.

El ejecutivo publicó en su cuenta un video donde Alicia Machado, Miss Universo 1996, quien ha denunciado públicamente los malos tratos que vivió en la industria por esos años, acusándolo de misógino y patán y cuestionando que el concurso se estuviese realizando en Tailandia.

"Gracias, Alicia Machado, Miss Universo 1996. Acepto tu opinión y reconozco que eres un ejemplo increíble para Miss Universo. Lamento que mi país, Tailandia, no sea lo suficientemente bueno para ti", escribió irónico Nawat en respuesta a la también actriz.

En otra publicación, alegó que "la libertad de expresión (voz) es importante, pero si la voz miente, no se llamaría libertad de expresión", en un mensaje que fue considerado una indirecta a Fátima Bosch.

EPA Fátima Bosch, representa a México en el certamen.

Otras polémicas

Pero la polémica con Miss México no es la primera que enfrenta Nawat Itsaragrisil.

Arna Ýr Jónsdóttir, Miss Islandia 2015, acusó a la organización del empresario tailandés de decirle que "estaba demasiado gorda" y que "debía bajar de peso", según publicó en esa época CNN.

Todo aquello habría ocurrido antes de la final de Miss Grand International, la que tuvo lugar en Las Vegas en octubre de 2016.

Ýr Jónsdóttir, de hecho, se retiró de la competencia denunciando malos tratos. "Estamos en 2016 y si vas a organizar un certamen internacional, tienes que poder apreciar la belleza internacional", dijo en esa oportunidad.

Ante la controversia, Nawat Itsaragrisil emitió un comunicado defendiendo lo ocurrido como meros "consejos" que se le daban a las participantes para "mejorar" su aspecto y poder ganar.

"Este es un proceso normal durante las tres semanas que dura el certamen, todos deberían mostrar su mejoría. Del mismo modo, el personal da el mismo consejo a quienes preguntan qué deben hacer para mejorar y ganar", señaló en esa época.

También protagonizó una controversia en 2022, al señalar que Miss Vietnam tenía el torso demasiado largo y las piernas demasiado cortas, como una justificación de su temprana eliminación del Miss Grand International.

En mayo de este año, además, se enfrentó a Rachel Gupta, ganadora de Miss Grand International 2024, quien anunció su decisión de renunciar a su título. El empresario posteó una imagen de la Gupta deslizando que se habría sometido cirugías plásticas.

Ella denunció luego un "ambiente tóxico" en la organización dirigida por el tailandés.

