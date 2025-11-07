Estados Unidos: Nancy Pelosi anunció su retiro de la política y Trump la tildó de "malvada"
La histórica dirigente demócrata Nancy Pelosi señaló que no continuará en el Congreso, lo que generó una ola de reacciones en los Estados Unidos.
El jueves, la congresista demócrata Nancy Pelosi anunció que no se presentará a la reelección, poniendo fin a una carrera legislativa de casi cuatro décadas. La dirigente del Partido Demócrata, de 85 años, representó al distrito de San Francisco desde 1987 y fue la primera mujer en liderar la Cámara Baja de Estados Unidos.
El anuncio fue realizado mediante un video dirigido a sus electores, en el que confirmó que concluirá su mandato actual sin buscar un nuevo período. Si bien su retiro no sorprendió del todo en el entorno político, su decisión generó un fuerte impacto tanto en Washington como en California, en un contexto en el que varios líderes históricos del Congreso comienzan a ceder espacio a nuevas generaciones.
Las reacciones del Partido Demócrata por el retiro de Nancy Pelosi
Dentro del Partido Demócrata, las reacciones fueron inmediatas. Legisladores, senadores y aspirantes a su escaño destacaron la trayectoria de Pelosi con elogios enfáticos sobre su legado institucional. Hakeem Jeffries, actual líder de la minoría demócrata en la Cámara, la definió como una figura “icónica, heroica, pionera, legendaria y transformadora”. Jeffries afirmó además que Pelosi fue “la mejor speaker de todos los tiempos”, y subrayó que su labor estuvo guiada por “una fuerte fe, tremendo patriotismo y la creencia de que tenemos una República que vale la pena conservar”.
Hillary Clinton también compartió un sentido mensaje en la red social X despidiendo a Pelosi. “Habrá tantas cosas que decir sobre el mandato transformador de la legendaria Nancy Pelosi en el Congreso, pero por ahora, comencemos con: ‘Gracias, señora presidenta’", manifestó Clinton.
El duro mensaje de Donald Trump por el retiro de Nancy Pelosi
Tras el anuncio del retiro de Pelosi, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, opinó sobre la líder demócrata con la que tuvo enfrentamientos en más de una oportunidad. "Me alegro de que se jubile. Creo que le ha hecho un gran servicio al país al jubilarse. Es una mujer malvada", arremetió.
Donald Trump diciéndole malvada a Nancy Pelosi
El legado de Nancy Pelosi
A lo largo de su carrera, Pelosi desempeñó un rol clave en la aprobación de normativas de gran alcance. Fue una figura central en la promulgación de la Ley de Atención Médica Asequible (Affordable Care Act) durante la administración de Barack Obama. Además, lideró dos procesos de juicio político contra el expresidente Donald Trump y promovió la creación del comité especial que investigó el asalto al Capitolio ocurrido el 6 de enero de 2021.
Su estilo de liderazgo, basado en una construcción interna sólida dentro del Partido Demócrata, le permitió mantener el control legislativo en momentos críticos. Pelosi asumió por primera vez como presidenta de la Cámara en 2007, cargo que volvió a ocupar entre 2019 y 2023, siendo una de las pocas figuras en la historia en ejercer esa responsabilidad en dos períodos no consecutivos.