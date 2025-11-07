Estados Unidos: Nancy Pelosi anunció su retiro de la política y Trump la tildó de "malvada"

La histórica dirigente demócrata Nancy Pelosi señaló que no continuará en el Congreso, lo que generó una ola de reacciones en los Estados Unidos.

El jueves, la congresista demócrata Nancy Pelosi anunció que no se presentará a la reelección, poniendo fin a una carrera legislativa de casi cuatro décadas. La dirigente del Partido Demócrata, de 85 años, representó al distrito de San Francisco desde 1987 y fue la primera mujer en liderar la Cámara Baja de Estados Unidos.

El anuncio fue realizado mediante un video dirigido a sus electores, en el que confirmó que concluirá su mandato actual sin buscar un nuevo período. Si bien su retiro no sorprendió del todo en el entorno político, su decisión generó un fuerte impacto tanto en Washington como en California, en un contexto en el que varios líderes históricos del Congreso comienzan a ceder espacio a nuevas generaciones.

Las reacciones del Partido Demócrata por el retiro de Nancy Pelosi Nancy Pelosi anunció su retiro de la política Dentro del Partido Demócrata, las reacciones fueron inmediatas. Legisladores, senadores y aspirantes a su escaño destacaron la trayectoria de Pelosi con elogios enfáticos sobre su legado institucional. Hakeem Jeffries, actual líder de la minoría demócrata en la Cámara, la definió como una figura “icónica, heroica, pionera, legendaria y transformadora”. Jeffries afirmó además que Pelosi fue “la mejor speaker de todos los tiempos”, y subrayó que su labor estuvo guiada por “una fuerte fe, tremendo patriotismo y la creencia de que tenemos una República que vale la pena conservar”.

Hillary Clinton también compartió un sentido mensaje en la red social X despidiendo a Pelosi. “Habrá tantas cosas que decir sobre el mandato transformador de la legendaria Nancy Pelosi en el Congreso, pero por ahora, comencemos con: ‘Gracias, señora presidenta’", manifestó Clinton.

hilary clinton El duro mensaje de Donald Trump por el retiro de Nancy Pelosi Tras el anuncio del retiro de Pelosi, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, opinó sobre la líder demócrata con la que tuvo enfrentamientos en más de una oportunidad. "Me alegro de que se jubile. Creo que le ha hecho un gran servicio al país al jubilarse. Es una mujer malvada", arremetió.