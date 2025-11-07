China aumenta la tensión con Estados Unidos y suma otro potente portaaeronaves

China incorpora a su Ejército un tercer portaaviones, en pleno aumento de la puja con Estados Unidos. La nave es de última tecnología y ya opera.

Fujian, el poderoso portaaviones de China, incorporado ya a acciones de defensa. Foto China Global

Las autoridades de China han incorporado este viernes a su flota un tercer portaaeronaves, el 'Fujian', que está dotado con catapultas electromagnéticas y se encuentra desde ahora al servicio de las Fuerzas Armadas chinas, una medida que llega en pleno aumento de la tensión con Estados Unidos.

El portaaeronaves ha sido inaugurado en el marco de una ceremonia que ha contado con la presencia del presidente de China, Xi Jinping, en el puerto de Sanya, en la isla de Hainan, según informaciones de la agencia estatal de noticias Xinhua.

El propio Xi ha llevado a cabo una inspección del buque, lanzado en junio de 2022 y que ha pasado ahora todos las pruebas necesarias para su incorporación a la Armada. Se trata de uno de los portaaviones más avanzados del gigante asiático y cuenta con un sistema de catapulta electromagnética para asistir al despegue de aviones.

China tiene como objetivo reforzar su Armada y convertirla en una de las más dotadas del mundo.