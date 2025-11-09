Qué son los incels, el oscuro movimiento que aparece en la aclamada serie "Adolescencia"

Advertencia: este artículo contiene detalles de la trama de la serie "Adolescencia" y descripciones que pueden resultar perturbadoras para algunos lectores.

La serie "Adolescencia" de Netflix se ha convertido en un fenómeno global.

La producción ha sido alabada por las actuaciones de los protagonistas -entre las que se cuentan las de jóvenes actores sin previa experiencia ante la cámara-, por las escenas rodadas en una sola toma y, sobre todo, por su guion.

Tal es así que fue la máxima ganadora de los Emmy 2025, llevándose seis reconocimientos, incluyendo el recibido por Owen Cooper que, con 15 años de edad, se convirtió en el actor más joven en ganar esta estatuilla.

Cooper interpreta a Jamie Miller, un adolescente británico de 13 años que es detenido después de que una compañera de su escuela fuera asesinada.

Entre los temas que trata la serie está el de la masculinidad tóxica, la ciberviolencia y el del mundo de los incels.

Este término, acuñado en la década de los 90, se refiere a los "célibes involuntarios" (involuntary celibates, en inglés) o personas que se describen como incapaces de tener una pareja o una vida sexual a pesar de que quieren estar en una relación.

En sus manifiestos en distintos foros de internet como Reddit o 4chan, los incels culpan abiertamente a las mujeres de su "fracaso sexual", basándose en la premisa de que todas sólo están interesadas en el dinero y la apariencia, además de señalarlas como promiscuas y manipuladoras, entre otras generalizaciones.

Aunque se conocen documentos que hablan de este tipo de comportamientos desde hace décadas, fue con la llegada de las redes sociales que el mundo de los incels se amplificó y extendió por el planeta.

Y en algunos casos, sus acciones han llegado a desembocar en violencia. Por ejemplo, en 2021, Jake Davison, quien divulgaba muchas de las ideas de los incels en sus redes sociales, mató a cinco personas en el norte de Inglaterra.

En 2014, Elliot Rodger, quien es considerado un héroe dentro de algunas de las comunidades incel, mató a seis personas en la localidad de Isla Vista, en California.

Rodger, quien grabó un video antes de la matanza, señalaba como justificación para sus actos que las mujeres no querían acostarse con él.

Se suicidó después de cometer los asesinatos.

Violencia y misoginia

El concepto de "incel" se acuñó hace unos 30 años y se popularizó gracias a un sitio web que ofrecía apoyo a personas solitarias o que se sentían abandonadas.

Apareció en un blog nacido en 1997 y coordinado por una joven canadiense que se hacía llamar Alana.

De hecho, el blog se llamaba "El proyecto de celibato involuntario de Alana" (Alana's Involuntary Celibacy Project), y en él la autora animaba a otros jóvenes a compartir sus experiencias sobre la imposibilidad de tener una relación sentimental.

Con el paso de los años, las creencias incel cambiaron.

Actualmente, se pueden ver foros llenos de mensajes de autocompasión, pero otros están dominados por mensajes de agravio.

Los hombres que participan en ellos -especialmente en las plataformas Reddit y 4chan, entre otras que alimentan la llamada "manosfera", o mundo masculino extremo en internet- revelan misoginia y una sensación de insatisfacción ante el supuesto derecho a tener relaciones sexuales que las mujeres les niegan.

Algunos incels abogan por la violencia contra las mujeres, así como contra los hombres que tienen la suerte de tener relaciones felices.

Florence Keen, investigadora de incels en el Centro Internacional para el Estudio de la Radicalización del King's College de Londres, le dijo a la BBC que en 2021 uno de los foros más grandes tenía 13.000 miembros activos y alrededor de 200.000 publicaciones.

"La salvedad que siempre hago es que no podemos decir que toda la subcultura incel sea violenta", sostuvo la académica.

Getty Images La violencia en los foros de los incels se convierte crece con cada nuevo testimonio.

De acuerdo a Keen, el tema de la violencia contra las mujeres realmente varía. Algunos glorificarán la violencia, mientras que otros sostienen en los mismos foros que "esto no es lo que somos".

Sin embargo, la mayoría de los conceptos siempre giran en torno a la misma idea: un rechazo hacia la mujer y hacia los hombres que tienen relaciones de pareja exitosas.

Y en muchos espacios la incitación a la violencia es habitual.

En abril de 2018, diez personas murieron atropelladas en Toronto, Canadá, por una camioneta que era conducida por Alek Minassian.

Días antes, Minassian había publicado en su cuenta de Facebook varios mensajes en los que hablaban de su frustración.

"¡La 'Rebelión Incel' ya ha comenzado!", escribió el joven.

A raíz de ese hecho, el periodista de la BBC Jonathan Griffin habló con varios jóvenes que habían participado en estos foros.

En declaraciones recogidas por Griffin, varios de ellos confesaron, bajo condición de anonimato, que en dichos espacios se comparten mensajes violentos contra las mujeres.

"De alguna manera parece que odio a las mujeres. Intento que no sea así, pero me pasa a veces que hablo y digo cosas que realmente no debería decir sólo porque he estado viendo estos foros", dijo un entrevistado, a quien se identificó como Liam.

"Los fotos te absorben al punto de entrar en ese espacio en el que muchas personas experimentan problemas similares", señaló.

Chad y Stacey

Lo que señalan distintos expertos es que los jóvenes van a estos foros para compartir su soledad y lo que se encuentran es a un grupo de hombres molestos que creen que salieron perdiendo en la "lotería genética" que les permitiría agradar a las mujeres y que no hay nada que realmente puedan hacer al respecto.

Reuters Elliot Rodger, un incel declarado, perpetró un ataque en el que mató a 6 personas e hirió a 13.

En varios foros consultados por la BBC, se refieren a las mujeres atractivas con el nombre de "Stacey" y a los hombres que ellas escogen como "Chad".

Ambos son ridiculizados e insultados en los foros por los incels, quienes a su vez aceptan su supuesta "inferioridad genética" ante los llamados "Chads".

En la serie "Adolescencia" se trata este tema cuando se habla de "la regla del 80-20", que se traduce en la creencia de que el 80% de las mujeres se siente atraída solo por el 20% de los hombres, dejando a los demás sin posibilidades.

También la serie toca otro tema que forma parte del ideario impulsado en estos foros: el de la píldora negra.

La metáfora alude a la pastilla roja de las películas de la saga Matrix, que significa tener un despertar repentino a una verdad supuestamente oculta.

Muchos autoproclamados incels instan a sus seguidores a tomar la "píldora negra" para despertar y confirmar cómo, según creen ellos mismos, su destino está sellado desde su nacimiento por fuerzas que escapan a su control.

La pastilla los hará confirmar que están oprimidos por el feminismo, entre otras fuerzas que les impiden alcanzar una vida plena.

El tema de la violencia es lo que ha llevado a las autoridades a tomar medidas para controlar los contenidos que se comparten en los foros de incels.

Por ejemplo, en Reino Unido, tras el ataque de Jake Davison en 2021, las autoridades expresaron su intención de declarar a los grupos incel como "organizaciones terroristas".

Aunque nunca se llegó a tomar esta medida, lo cierto es que la serie "Adolescencia" volvió a poner el tema en la agenda pública.

Su creador, guionista y actor, el británico Stephen Graham, ha señalado que la idea de hacer una serie así surgió de dos casos que lo conmocionaron profundamente.

"La serie no está basada en un caso real, pero sí recuerdo dos casos de menores de edad que asesinaron a jovencitas que me llamaron mucho la atención", dijo Graham en una entrevista.

"Y fue entonces cuando me puse a buscar qué era realmente lo que estaba pasando con esa problemática", explicó.

Problema "de salud mental"

Los investigadores han ido tomando nota del creciente fenómeno de los incels y sus implicaciones para buscar de respuestas.

A raíz de la idea de las autoridades británicas de catalogar a los incels como "terroristas", una investigación de la Universidad de Swansea concluyó que el problema debía en realidad "combatirse más como un asunto de salud mental que con operaciones antiterroristas".

Getty Images Muchos incels, de acuerdo a los expertos, sobrestiman la apariencia y las finanzas y subestiman valores como el humor y la amabilidad.

"Si queremos romper el ciclo, necesitamos brindarles apoyo de salud mental, porque si no se preocupan por sí mismos, no se preocuparán por los demás", le dijo a la BBC Andrew Thomas, psiquiatra de la Universidad de Swansea que participó en el estudio.

De acuerdo a Thomas, el problema radica en que estos jóvenes -de quienes dice que con frecuencia tienen "la salud mental por el suelo"- sobrestiman el atractivo físico y el poder adquisitivo de los demás, mientras subestiman otras virtudes como la amabilidad, el humor y la lealtad.

"Una vez que sobrestimas mentalmente la importancia del atractivo físico para las mujeres y subestimas la influencia de la amabilidad, comienzas a buscar evidencia que confirme esa visión del mundo", agrega el psiquiatra.

Y ese es el mensaje que enfatizan varios hombres que pertenecieron a esos foros, pero que ahora dicen tener otra mirada del mundo.

Uno de ellos es Jack Peterson, quien publicó un video en YouTube en el que explica porqué abandonó los grupos de incels.

"Me di cuenta de que no puedo estar en un foro todo el día, hablando de cuán miserable me siento y haciendo podcasts sobre eso. Tenía que hacer un cambio", le dijo Peterson a la BBC.

Tras conducir por años un podcast en el que hacía circular las ideas en las que se basan los incels, Peterson se convenció de que hay que cambiar de actitud: "Si proyectas amor en el mundo, te volverá. Si eres negativo hacia las mujeres, ellas nunca querrán tener una relación contigo".

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

FUENTE: BBC