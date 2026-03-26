Qué pasó ayer en Medio Oriente: Trump lanzó duras advertencias mientras los muertos en el Líbano ascienden

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Día 26: Trump lanza duras advertencias mientras continúan los ataques

Trump le da un ultimátum a Irán

"Los negociadores iraníes son muy diferentes y 'extraños", comenzó el mandatario en su primer posteo. "Nos están 'rogando' que lleguemos a un acuerdo, lo cual deberían hacer, ya que han sido aniquilados militarmente sin ninguna posibilidad de recuperación, y sin embargo, públicamente afirman que están 'analizando nuestra propuesta' ¡ERROR!", amplió.

"Más les vale ponerse serios pronto, antes de que sea demasiado tarde, porque una vez que eso suceda, ¡no habrá vuelta atrás y no será nada agradable!", aseguró.

donald trump amenaza iran

La advertencia del presidente tiene lugar luego de que el Ejercito de Irán haya negado este miércoles haber mantenido negociacionescon los Estados Unidos. "No llames acuerdo a tu derrota. La era de tus promesas ha terminado", reza el comunicado del portavoz del Comando Unificado de Operaciones Khatam al-Anbiya.

Asimismo, según reportaron medios oficiales, el régimen habría rechazado la propuesta de 15 puntos del mandatario para acabar la guerra. En estos ítems, Trump le pedía a Irán que desmantele sus capacidades nucleares, cese todo el enriquecimiento de uranio y se comprometa permanentemente a no buscar nunca armas nucleares.

El estrecho de Ormuz: Trump impone un nuevo plazo, vuelve a señalar a la OTAN e Israel dice haber matado al responsable de su cierre

Con respecto a la OTAN, Trump escribió: "no han hecho absolutamente nada para ayudar en Irán, una nación desquiciada que ahora se encuentra militarmente destruida. ¡Estados unidos no necesita nada de la OTAN, pero 'nunca olviden' este momento tan importante!".

Asimismo, horas más tarde, el presidente estadounidense anunció que, "a petición del gobierno iraní", extenderá hasta el lunes 6 de abril el ultimátum para que Irán reabra el estrecho de Ormuz o destruirá sus centrales eléctricas.

Por otro lado, más temprano en el jueves, el ministro israelí de Defensa, Israel Katz, aseguró este jueves que el Estado hebreo asesinó anoche en un ataque "preciso y letal" al comandante de la Armada iraní Alireza Tangsiri, del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y supuesto responsable del cierre del estrecho de Ormuz.

"Este es un claro mensaje para todos los altos mandos de la Guardia Revolucionaria (...) Las FDI los perseguirán y los neutralizarán uno por uno", amenazó asimismo Katz.

Israel continúa su ofensiva terrestre en el Líbano: ya son más de 1.100 de muertos

El Ejército israelí confirmó este jueves que los tanques e infantería de la División 162 ya operan en el sur del Líbano, donde Israel ocupa territorio y realiza incursiones terrestres.

Este despliegue refuerza la expansión de la ofensiva terrestre israelí contra Hizbolá. La fuerza también dio a conocer que ya son cuatro los soldados israelíes que murieron en combate y dos de ellos tenían 21 años.

Por otro lado, de acuerdo al Centro de Operaciones de Emergencia del país, el número de muertos por la ofensiva aérea y terrestre de Israel contra el Líbano se eleva ya a 1.116, entre ellos 121 niños. La cifra de heridos se sitúa en 3.229, de los que 399 son menores.

Se registraron misiles iraníes en Israel y Emiratos Árabe

Por su parte, Irán lanzó diez andanadas de misiles contra Israel en menos de doce horas, que causaron daños materiales y heridos leves, en las zonas de Tel Aviv, Jerusalén y Haifa.

Ataque Tel Aviv Misil Iran

En paralelo, un misil balístico iraní cayó en una carretera de Abu Dabi, la capital de ese país árabe del golfo Pérsico. Como consecuencia, al menos dos personas murieron y tres resultaron heridas en Emiratos Árabes Unidos.