Qué pasa en tu boca y tus dientes apenas consumes azúcar (y cómo minimizar el daño que provoca)

Entre los dulces de Halloween y las galletas navideñas, el final del año suele estar lleno de oportunidades para consumir azúcar . Pero ¿qué ocurre en tu boca durante esos primeros minutos y horas después de comer dulces?

Aunque probablemente sepas que comer demasiado azúcar puede causar caries —es decir, daño a tus dientes—, quizá no estés tan familiarizado con cómo las bacterias utilizan esos azúcares para construir una película pegajosa llamada placa en tus dientes tan pronto como das el primer bocado a un dulce.

Somos un equipo de microbiólogos que estudia cómo las bacterias orales provocan la caries dentales.

Y en esta nota, te contamos lo que sucede en tu boca en el momento en que el azúcar pasa por tus labios y cómo podrías proteger tus dientes.

En cuestión de segundos tras tu primer bocado o sorbo de algo azucarado, las bacterias que habitan en la boca comienzan a usar esos azúcares para crecer y multiplicarse.

En el proceso de convertir esos azúcares en energía, estas bacterias producen grandes cantidades de ácidos.

Como resultado, apenas uno o dos minutos después de consumir alimentos o bebidas con alto contenido de azúcar, la acidez de tu boca aumenta hasta niveles capaces de disolver el esmalte —es decir, los minerales que forman la superficie de tus dientes.

Por suerte, la saliva acude al rescate antes de que estos ácidos puedan empezar a corroer la superficie dental. Lava los azúcares sobrantes y neutraliza los ácidos en tu boca.

Tu boca también alberga otras bacterias que compiten con las que causan caries por recursos y espacio, defendiéndote y restaurando la acidez a niveles que no dañan los dientes.

Sin embargo, el consumo frecuente de dulces y bebidas azucaradas puede sobrealimentar a las bacterias dañinas de una manera que ni la saliva ni las bacterias beneficiosas pueden contrarrestar.

Getty Images Si consumes demasiada azúcar, eso puede "sobrealimentar" las bacterias que dañan tu boca de manera que la saliva no pueda contrarrestar sus efectos negativos.

Un ataque al esmalte

Las bacterias que causan caries también utilizan los azúcares de la dieta para formar una capa pegajosa llamada biopelícula, que actúa como una fortaleza adherida a los dientes.

Las biopelículas son muy difíciles de eliminar sin fuerza mecánica, como el cepillado rutinario o la limpieza en el consultorio dental.

Además, las biopelículas imponen una barrera física de modo que la saliva ya no puede cumplir su función de neutralizar el ácido.

Algo que empeora las cosas es que las bacterias que causan caries pueden sobrevivir en estas condiciones ácidas, mientras que las bacterias beneficiosas que las combaten no pueden hacerlo.

En estas fortalezas protegidas, las bacterias causantes de caries siguen multiplicándose, manteniendo elevado el nivel de acidez en la boca y provocando una mayor pérdida de minerales dentales hasta que la caries se hace visible o dolorosa.

Cómo proteger tus dientes:

Getty Images Las caries aprovechan los azúcares para crear una capa pegajosa alrededor del diente que es difícil de eliminar.

Antes de comer tu próximo bocado azucarado, hay algunas medidas que puedes tomar para mantener a raya a las bacterias que forman caries y proteger tus dientes:

Reduce la cantidad de azúcar que consumes y procura ingerir alimentos o bebidas azucaradas durante las comidas. De este modo, el aumento de producción de saliva que ocurre al comer ayuda a eliminar los azúcares y neutralizar los ácidos en tu boca.

Evita picar dulces y bebidas azucaradas a lo largo del día, especialmente aquellas que contienen azúcar de mesa o jarabe de maíz de alta fructosa. Exponer continuamente tu boca al azúcar mantendrá su nivel de acidez elevado por períodos más largos.

Recuerda cepillarte regularmente, especialmente después de las comidas, para eliminar la mayor cantidad posible de placa dental. El uso diario de hilo dental también ayuda a eliminar la placa de las zonas a las que el cepillo no puede llegar.

El texto original fue publicado en inglés en The Conversation. Puedes leerlo aquí.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp, donde encontrarás noticias de última hora y nuestro mejor contenido.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

FUENTE: BBC