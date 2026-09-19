Qué muestra el códice de la historia prehispánica que se exhibe por primera vez en México tras estar casi dos siglos en Francia

El Códice Azcatitlan salió de México hace casi dos siglos y por primera vez vuelve al país para ser exhibido ante público en el famoso Museo Nacional de Antropología de la capital.

Se trata de uno de los documentos que retratan, primordialmente con pictografías, los hitos del pueblo mexica (también conocido como azteca): su origen en el mítico Aztlán, su peregrinaje hacia la tierra donde fundaron Tenochtitlan (1325), sus gobernantes a lo largo de los siglos y los primeros años de la colonia española.

Junto con otros códices de su tipo, es uno de los documentos con los que los historiadores han estudiado el periodo prehispánico de esta y otras culturas originarias de Mesoamérica, que abarca la región centro y sureste de lo que hoy es México.

El Códice Azcatitlan ha estado desde la década de 1840 en Francia, donde a finales del siglo XIX fue entregado a la Biblioteca Nacional de ese país.

Su regreso a México llega tras una cumbre celebrada el año pasado entre la presidenta de México, Claudia Sheinbuam, y su homólogo francés, Emmanuel Macron, en la que acordaron un intercambio de códices antiguos para ser exhibidos temporalmente en ambos países.

"Azcatitlan tiene ilustraciones a color que siguen la historia [mexica] hasta la Conquista y los primeros tiempos del periodo colonial", destacó este jueves la historiadora y secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel, al inaugurar la exposición.

Getty Images La exhibición del Códice Azcatitlan fue inaugurada este 17 de septiembre y permanecerá hasta el 31 de diciembre en el Museo Nacional de Antropología.

En el intercambio, México envió a Francia el Códice Boturini que, de manera similar al de Azcatitlan, narra el peregrinaje hasta la fundación de Tenochtitlan, pero cuya elaboración es más antigua que la del segundo.

"La Biblioteca Nacional de Francia conserva un conjunto excepcional de manuscritos mexicanos en torno a los cuales trabajan investigadores de los dos países. Su estudio requiere el entrecruzamiento de las disciplinas, las lenguas, las tradiciones científicas y exige confrontar las miradas", dijo en la inauguración Jean-Charles Bédague, director de las colecciones de esa biblioteca de París.

Aunque solo permanecerá en México hasta finales de año, el Códice Azcatitlan no solo permitirá a los investigadores encontrar nuevas pistas del pasado prehispánico del país, sino que hará que el público pueda contemplar el rico trabajo artístico que tiene este tipo de documentos.

¿Qué hay en el Códice Azcatitlan?

Una de las formas que tenían las civilizaciones prehispánicas de dejar testimonio de su historia fueron los códices, en donde se dibujaban glifos, pictogramas y algunas formas de escritura.

Los expertos han identificado entre 15 y 17 códices hechos por pueblos prehispánicos, pero se sabe que hay alrededor de 500 elaborados en el periodo colonial con técnicas prehispánicas, escrituras en latín, español, lenguas indígenas o una combinación de esto.

Getty Images Como otros códices, el de Azcatitlan tiene varias páginas que se desenvuelven en biombo o acordeón.

El Códice Azcatitlan es parte de los que fueron elaborados bajo encargo de los españoles, pero con apoyo de los tlacuilos, los pintores de códices con técnica pictográfica prehispánica, pero con influencias de estilo de los europeos de la época.

Fue elaborado en papel europeo, a diferencia del amate tradicionalmente usado en los prehispánicos, pero con una cuidadosa selección de colores. Tiene 25 folios con unas 50 páginas, pero hay seis láminas faltantes por un motivo desconocido.

En sus láminas abarca unos 500 años de la historia del pueblo nahua que salió de una ciudad mítica llamada Aztlán, que luego pasó varias décadas -con tiempos buenos y adversos- en busca de su nueva tierra hasta la llegada al lago de Texcoco.

Ahí ocurre la señal de los dioses, según la tradición, del águila que devora una serpiente en un islote (el escudo de la bandera de México) y establecen su nueva capital, Tenochtitlan. También mencionan a sus gobernantes, las guerras, los festejos, la geografía y la llegada de los españoles, ante los que cae Tenochtitlan.

También abarca algunos años del establecimiento de la colonia y la evangelización.

Getty Images Los nahuas dejaron Aztlán para encontrar la "tierra prometida" en 1325.

El rescate de la historia

El Códice Azcatitlan fue elaborado en la época colonial, entre finales del siglo XVI e inicios del XVII, cuando se intentó reconstruir la historia prehispánica.

"Los manuscritos [prehispánicos] eran incomprendidos por los frailes y las autoridades civiles, que ven en ellos un peligro para la evangelización, porque consideran que mucho de lo que contienen es contrario a la fe católica", explicaba en una conferencia hace unas semanas Baltazar Brito, el director de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia.

"Y entonces se emprende una gran destrucción. Sin embargo, esos mismos sacerdotes que hacen quemas importantes, como Juan de Zumárraga, Diego de Landa y Motolinía… cuando empiezan a comprender la cultura y los grandes conocimientos que tenían, piden a los ancianos que están todavía vivos, que tienen conocimiento de la historia, que hagan nuevos documentos", dijo el antropólogo.

Getty Images El Códice Azcatitlan da cuenta de la llegada de los españoles a Tenochtitlan.

El Códice Florentino es considerado el más extenso y completo, pero también otros son muy citados, como el Mendoza, el Boturini, el Borbónico, el Dresde o el Lienzo de Tlaxcala. Su temática es variada: botánica, cartografía, calendárica, genealogía y economía, entre otros.

Y ya que muchos eran encargados o comprados por personas privadas o coleccionistas de la época, terminaron por el mundo, como el de Azcatitlan, que está junto a unos 180 en la Biblioteca Nacional de Francia, mientras que otros se encuentran en el Vaticano, Madrid, Oxford, Londres o Bolonia, tanto en espacios públicos como en colecciones privadas.

Según Brito, México tiene 106 documentos originales, así como otra cifra similar de copias en una bóveda especialmente diseñada para mantener el control de humedad, temperatura y luz, y resguardar estos valiosos documentos.

Aunque en el país han surgido en múltiples ocasiones peticiones para que el patrimonio cultural de este tipo sea restituido, solo se han podido conseguir préstamos, como el del Códice Azcatitlan.

Getty Images Los códices tocan temas de cartografía, histórica, genealogía y economía, entre otros.

FUENTE: BBC