Qué es el vórtice polar, el principal detonante de la mayor tormenta de nieve que azota a Estados Unidos en décadas

La poderosa Tormenta invernal que azota a amplias zonas de Estados Unidos ya ha dejado al menos 20 muertos y cientos de miles de hogares sin electricidad.

Las temperaturas bajo cero mantienen a vastas áreas del país norteamericano bajo estado de emergencia, mientras miles de vuelos siguen cancelados por las condiciones climáticas.

El frente se extiende desde Texas hasta Nueva Inglaterra y ha llevado intensas nevadas a zonas donde ese fenómeno no es usual.

"No hemos visto una Tormenta de esta magnitud, en términos de hielo, desde 1994", dijo el domingo el gobernador de Mississippi, Tate Reeves.

Pero una de ellas, según detallan meteorólogos y expertos, son ciertas variaciones en el vórtice polar.

Getty Images Ciudadanos estadounidenses limpian las calles afectadas por la tormenta en Nueva York.

¿Qué es?

Los fenómenos climáticos conocidos como vórtices polares están presentes todo el tiempo en los dos polos de la Tierra.

De hecho, no son nada nuevo.

El término apareció por primera vez en 1853 en la revista estadounidense Living Age, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en ingles) de EE.UU.

El nombre se refiere a masas de aire frío y de bajas presiones que se ubican en tropósfera (capa de la atmósfera hasta los 12 km de altura) y la estratósfera (entre 12 y 50 km de altura), y que giran a diferentes velocidades en sentido contrario a las agujas del reloj sobre el Polo Norte y el Polo Sur.

Gracias a ellas, el aire frío y denso se mantiene sobre los polos.

Los vórtices se hacen más fuertes y amplios en los inviernos y se debilitan durante los veranos.

El problema es que, por diferentes razones, estas corrientes pueden desviarse de su trayectoria normal.

Anomalías en el vórtice del Polo Norte

Múltiples factores climáticos hacen que ese aire frío "encerrado" por el vórtice polar se libere repentinamente y descienda hasta las capas inferiores de la atmósfera, provocando los estragos que se producen ahora en EE.UU.

Uno de estos factores es la intrusión de masas de aire más cálidas que pueden inestabilizar el vórtice y enviar aire ártico hacia el sur, explica la NASA.

Al encontrarse con aire templado en el sur, el aire asciende y se forman frentes de tormenta.

En este caso, es el vórtice del Polo Norte el que ha enfrentado variaciones que han tenido un impacto dramático en las condiciones meteorológicas de Estados Unidos.

Estas olas pueden alterar las condiciones meteoreológicas usuales, generando fuertes descensos en las temperaturas.

En el caso de la que se ha denominado como tormenta Fern, este sería uno de los factores que la han hecho tan peligrosa.

"Normalmente, el vórtice gira tranquilamente y tiene poco efecto en nuestro clima, pero ocasionalmente se mueve o se estira hacia el sur sobre América del Norte, trayendo consigo una oleada de frío", explicó Jennifer Francis, científica principal del Centro de Investigación Climática Woodwell, a la agencia de noticias AFP.

"Claramente existe una fuerte relación entre los eventos de vórtice estirado y el clima invernal extremo aquí en EE.UU.", dijo a CNN el científico investigador del Massachusetts Institute of Technology (MIT), Judah Cohen.

¿Por qué se producen cambios en su trayectoria?

Algunos expertos sostienen que el cambio climático podría influir en el comportamiento del vórtice del Polo Norte debido a los cambios en las temperaturas de la superficie del mar y la zona del ártico en particular.

Sin embargo, otros aseguran que no hay información suficiente para atribuir a ese factor las variaciones en la trayectoria de estas masas de aire frío.

"Los estudios sugieren que estas anomalías en el vórtice están ocurriendo más a menudo en un mundo en calentamiento, lo que favorece extremos invernales más frecuentes", dijo Francis.

Para Jason Furtado, meteorólogo de la Universidad de Oklahoma, aún es pronto para establecer esa conexión.

"En mi opinión, es más difícil establecer esa conexión a largo plazo, simplemente porque creo que no tenemos suficientes datos", sotuvo a AFP.

Cohen explica que la precipitación de estas masas de aire frío hacia el sur están dadas por la pérdida de hielo marino en partes del Ártico y al aumento de temperaturas en la zona.

"En los flancos sur del vórtice polar, sobre Estados Unidos y Asia, y debajo de donde está ocurriendo ese estiramiento, ha habido un aumento en el clima invernal extremo. No estoy diciendo que ningún evento meteorológico en particular se deba al cambio climático... pero sí creo que aquí se han cargado los dados".

