Potentes ataques de Rusia en Ucrania: 23 civiles muertos en una cárcel y en poblados

El último balance ofrecido por el Ministerio de Justicia ha detallado que el ataque ocurrió media hora antes de la medianoche sobre la cárcel de Belenkivska, utilizando para ello bombas aéreas planeadoras, que destruyeron una parte de las instalaciones, si bien no el perímetro, por lo que no existe riesgo de fuga.

"Este ataque demuestra una vez más una grave violación del Derecho Internacional Humanitario por parte de las Fuerzas Armadas rusas. El bombardeo de infraestructura civil, en particular de instituciones penitenciarias, se considera un crimen de guerra ", ha denunciado el Ministerio de Justicia en un mensaje en Telegram

Ucrania denuncia que hubo intencionalidad

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha denunciado que este ataque contra la prisión ha sido "deliberado, intencional, no accidental" y ha afeado a Rusia que no ignorara el objetivo, pues no eran más que "civiles en ese centro".