Por qué es tan controvertido el reconocimiento de Somalilandia como país por parte de Israel

Israel decidió reconocer al Estado secesionista de Somalilandia como nación independiente, una polémica medida que ha desatado la condena de varios países.

China ha sido el último en criticar la decisión: "Ningún país debería alentar ni apoyar a las fuerzas separatistas internas de otros países por sus propios intereses egoístas", sentenció el portavoz de su Ministerio de Asuntos Exteriores, Lin Jian.

China expuso su postura antes de que el Consejo de Seguridad de la ONU celebrara este lunes una sesión de emergencia para debatir la decisión de Israel.

Israel se convirtió el pasado viernes en el primer país del mundo en reconocer a Somalilandia como república independiente, más de 30 años después de que este territorio declarara su independencia de Somalia.

El presidente de Somalilandia calificó el acontecimiento como "un momento histórico", pero Somalia rechazó con vehemencia la medida de Israel al considerarla un ataque a su soberanía.

Decenas de entidades y países, entre ellos Turquía, Arabia Saudita y la Unión Africana, también han condenado la inesperada decisión de Israel.

¿Por qué Somalilandia quiere la independencia?

Somalilandia, un territorio secesionista semidesértico en la costa del golfo de Adén, declaró su independencia tras el derrocamiento del dictador militar somalí Siad Barre en 1991.

Esto sucedió a una lucha secesionista durante la cual las fuerzas de Siad Barre persiguieron a las guerrillas rebeldes en el territorio. Decenas de miles de personas murieron y varias ciudades quedaron arrasadas.

Aunque no es reconocida internacionalmente, Somalilandia -donde viven unos seis millones de personas- cuenta con un sistema político funcional, instituciones gubernamentales, una fuerza policial y su propia moneda.

Su historia como región diferenciada de Somalia se remonta al dominio colonial del siglo XIX. Fue un protectorado británico, conocido como Somalilandia Británica, hasta que se fusionó con la Somalilandia Italiana en 1960 para formar la República Somalí.

Quienes defienden la independencia de Somalilandia argumentan que la región está poblada predominantemente por miembros del clan Isaaq, lo que constituye una diferencia étnica con el resto de Somalia.

Además, Somalilandia goza de relativa paz y estabilidad, por lo que sus defensores sostienen que no debería estar vinculada a Somalia, país que arrastra una larga situación de inestabilidad con constantes ataques de militantes islamistas.

Somalia considera, sin embargo, que Somalilandia es parte integral de su territorio.

El gobierno de Mogadiscio, capital de Somalia, ha declarado reiteradamente que cualquier reconocimiento de la independencia de Somalilandia contraviene la soberanía del país.

El presidente somalí, Hassan Sheikh Mohamud, también ha calificado la declaración de Israel como una "amenaza existencial" para la unidad nacional.

¿Por qué Israel reconoció a Somalilandia como Estado independiente?

En una llamada telefónica el viernes con el presidente de Somalilandia, Abdirahman Mohamed Abdullahi, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que su país reconoce el "derecho a la autodeterminación" de Somalilandia.

También aseveró que el reconocimiento oficial puede ser "una gran oportunidad para ampliar" la asociación entre ambos países.

Sin embargo, los analistas afirman que existen razones estratégicas detrás de la declaración de Israel.

"Israel necesita aliados en la región del mar Rojo por muchas razones estratégicas, entre ellas la posibilidad de una futura campaña contra los hutíes", señaló el Instituto de Estudios de Seguridad Nacional, un centro de análisis israelí, en un documento publicado el mes pasado, en referencia a los rebeldes yemeníes respaldados por Irán.

"Somalilandia es un candidato ideal para dicha cooperación, ya que podría ofrecer a Israel el acceso potencial a una zona operativa cercana al área de conflicto".

Getty Images Hargesia es la capital y ciudad más poblada de Somalilandia.

Israel atacó repetidamente objetivos en Yemen después de que estallara la guerra en Gaza en octubre de 2023 en respuesta a los ataques hutíes contra Israel, que según los rebeldes se llevaron a cabo en solidaridad con los palestinos de la Franja de Gaza.

En respuesta al reconocimiento de Somalilandia por parte de Israel, los hutíes advirtieron de que cualquier presencia israelí en Somalilandia será considerada un "objetivo militar" para sus fuerzas.

Hace unos meses, varios medios de comunicación informaron que Israel se puso en contacto con Somalilandia sobre el posible reasentamiento de palestinos desplazados por la fuerza desde Gaza.

Israel no comentó esos informes, pero en ese momento Somalilandia declaró que cualquier medida de Israel para reconocer su independencia no tendría nada que ver con la cuestión palestina.

Tanto Somalia como la Autoridad Palestina han sugerido que el reconocimiento de Somalilandia por parte de Israel podría estar relacionado con un plan para desplazar a los palestinos.

"Somalia nunca aceptará que el pueblo palestino sea expulsado por la fuerza de su tierra legítima a un lugar lejano", declaró el presidente de Somalia ante el Parlamento el domingo.

Desde su perspectiva, el analista de asuntos africanos radicado en Estados Unidos Cameron Hudson declaró a la BBC que Israel ha reconocido a Somalilandia principalmente para contrarrestar la influencia de Irán en la región del mar Rojo.

"El mar Rojo también es una vía de tránsito para el flujo de armas y combatientes hacia el Mediterráneo oriental. Tradicionalmente ha sido una fuente de apoyo y suministro para los combatientes en Gaza. Por lo tanto, tener presencia de seguridad y de inteligencia en la desembocadura del mar Rojo solo beneficia los intereses de seguridad nacional de Israel", afirmó.

¿Por qué ha sido tan condenada la decisión de Israel?

Israel ha recibido críticas de países como Egipto, Turquía, Arabia Saudita, la Unión Africana, Yemen, Sudán, Nigeria, Libia, Irán, Irak y Qatar.

Muchos de ellos han mencionado la "integridad territorial" de Somalia y denunciado una violación de los principios del derecho internacional.

La Unión Africana lleva tiempo preocupada por la posibilidad de que el reconocimiento de Somalilandia pueda desencadenar una reacción en serie, en la que otros movimientos separatistas exijan el reconocimiento de los territorios que reclaman.

"Las regiones podrían intentar establecer alianzas externas sin el consentimiento de los gobiernos centrales, creando un peligroso precedente que amenace con una inestabilidad generalizada", declaró a la BBC Abdurahman Sayed, analista del Cuerno de África con sede en Reino Unido.

¿Algún país apoya la declaración de Israel?

Getty Images Somalilandia estaba hasta ahora prácticamente sola en la diplomacia internacional.

Los países considerados aliados de Somalilandia, o que simpatizan con su campaña de reconocimiento, se han mantenido en gran medida en silencio.

Por ejemplo, Emiratos Árabes Unidos (EAU), que opera un puerto militar en Somalilandia, no ha emitido ningún comunicado.

Hudson declaró a la BBC que EAU está "muy alineado con los israelíes en esta cuestión de Somalilandia".

"Creo que incluso ahora se verá una alineación de los intereses israelíes y emiratíes en toda la región del mar Rojo", añadió.

El gobierno de Etiopía también ha mantenido silencio. El año pasado Somalilandia acordó arrendar parte de su costa a Etiopía, un país sin litoral, medida que enfureció a Somalia.

Abdurahman señaló que Turquía intervino para mediar entre Somalia y Etiopía. Esto llevó a Etiopía a firmar un acuerdo con el gobierno somalí, comprometiéndose a respetar su integridad territorial.

"Como resultado, aunque el reconocimiento unilateral de Somalilandia por parte de Israel pueda ser recibido en silencio de forma favorable por Etiopía, Adís Abeba parece haber adoptado un enfoque cauteloso de 'esperar y ver'", añadió el analista.

Los somalilandeses esperaban que Estados Unidos los reconociera como Estado independiente tras las señales previas a que Donald Trump comenzara su segundo mandato como presidente.

Sin embargo, en respuesta a la declaración de Israel, Trump sugirió al New York Post que no seguiría a corto plazo los pasos de Netanyahu.

Según se informa, declaró: "¿Alguien sabe qué es Somalilandia, en realidad?".

Durante la sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad de la ONU este lunes, la representante de EE.UU., Tammy Bruce, afirmó que Israel tiene derecho a ejercer la diplomacia como cualquier otra nación soberana, citando el reconocimiento de un Estado palestino por parte de varios países a principios de este año, incluyendo miembros del propio Consejo.

Aun así, Bruce añadió que no tenía ningún anuncio que hacer sobre el reconocimiento de Somalilandia por parte de Estados Unidos y que la política de su país no ha cambiado.

