Por qué el vino tinto puede ser bueno para tus intestinos (si lo bebes con moderación)

El vino tinto puede ser bueno para tu salud y tus intestinos... si lo tomas con moderación.

Un grupo de investigadores del Kings College de Londres, Reino Unido, confirmó que esta bebida aumenta el número de ciertas bacterias que ayudan a los intestinos.

Los beneficios están asociados a los polifenoles, una sustancia química que se encuentra en las uvas rojas. Por eso están en mayor cantidad en el vino tinto que en el blanco, la cerveza o la sidra.

Un vaso de vino tinto cada dos semanas debería ser suficiente para apreciar la diferencia, aunque los investigadores dicen que estos componentes no son exclusivos de las bebidas alcohólicas.

Los polifenoles se encuentran también en muchas frutas y verduras -como las lentejas, las judías, los guisantes, la soja o el tomate- pero los que son del mismo tipo quee las uvas rojas están en las fresas, las frambuesas o los arándanos.

¿Por qué son importantes?



Los polifenoles como el resveratrol de la piel de las uvas rojas son micronutrientes que se cree que tienen propiedades beneficiosas y actúan como combustible para los microbios que viven en nuestro intestino.

Nuestros intestinos contienen billones de bacterias y otros microorganismos, y esta comunidad de "bichitos amigables" nos ayuda a mantenernos saludables.

Cada vez hay más estudios que sugieren que algunos pequeños cambios en nuestra flora intestinal pueden hacernos más susceptibles a enfermedades como el síndrome del colon irritable, las enfermedades cardíacas y la obesidad, e incluso pueden afectar nuestro estado de ánimo y a nuestra salud mental.

Nuestra dieta, estilo de vida y algunos tipos de medicamentos pueden alterar nuestro equilibrado ecosistema intestinal.

La microbiota humana es un mundo aparte...

¿Qué dice la investigación?



El estudio, que fue publicado en la revista médica Gastroenterology, que recoge temas sobre enfermedades intestinales, analizó datos de miles de personas viviendo en Reino Unido, Estados Unidos y Países Bajos.

A los participantes -todos ellos gemelos involucrados en programas de investigación médica- se les preguntó sobre su dieta y sobre el tipo de alcohol que suelen consumir.

Y los científicos observaron que la flora intestinal de los bebedores de vino tinto es más diversa que la de los no bebedores.

La diversidad de las bacterias intestinales aumenta según la cantidad de vino tinto que consume una persona, aunque beber ocasionalmente un vaso por semana o quincena parece ser suficiente, según la investigación.

Ninguno de los participantes es un gran bebedor, señalan.

Los investigadores dicen que no se recomienda el consumo excesivo y que probablemente tendría un efecto negativo en las bacterias intestinales, así como en la salud general de una persona.

¿Qué más dicen los expertos?



La investigadora Caroline Le Roy le dijo a la BBC que se trata de un estudio "observacional" que no permite establecer una causa directa, pero sí concluir que de entre todas las bebidas alcohólicas, el vino tinto es la que más beneficios potenciales parece tener sobre los microbios intestinales".

Le Roy también dijo que una mejor flora intestinal puede ayudar a perder peso y a evitar problemas cardiovasculares.

Pero recalcó lo siguiente: "No es necesario beber (vino) todos los días y se sigue recomendando consumir alcohol con moderación".

El consumo del bebidas alcohólicas debe ser siempre moderado.

La investigadora, quien tiene un doctorado en Microbiología, también dijo que le gustaría hacer un estudio de seguimiento que ofrezca a las personas vino tinto, sin alcohol o jugo de uva roja para ver qué efecto tiene cada una de estas bebidas en la flora intestinal.

"Estamos empezando a conocer más sobre las bacterias intestinales. Es complejo y necesitamos más investigaciones, pero sabemos que cuanta más diversidad haya, mejor parece que es para nuestra salud".

Alex White, un científico de la Fundación Británica de Nutrición, le dijo a la BBC: "Los hallazgos de este estudio son interesantes, y los efectos de nuestra dieta sobre las bacterias intestinales es un área científica muy interesante".

"Sin embargo, se necesita más investigación antes de llegar a conclusiones firmes sobre los vínculos entre la ingesta de vino tinto y los cambios en la flora intestinal, y si es probable que esto genere beneficios tangibles para la salud".

"Hay que recordar que consumo de alcohol en grandes cantidades está relacionado con un mayor riesgo de una variedad de problemas de salud, incluidos algunos cánceres, enfermedades cardíacas, derrames cerebrales y enfermedades hepáticas".

"Para mantener los riesgos a un nivel bajo, se recomienda que no beban más de 14 vasos por semana de manera regular".

La doctora Megan Rossi, dietista consultora en el King's College -que no participó en la investigación- y vocera de la Asociación Británica de Dietética, le dijo a la BBC: "No recomendaría que la gente comience a beber vino tinto, pero si beben un poco de vez en cuando, no deberían sentirse culpables... ¡Si hasta podría ser beneficioso!".