Peter Magyar, el rebelde de su propio partido que acabó con 16 años de poder de Viktor Orbán en Hungría

Durante 16 años, el poder de Viktor Orbán y su partido Fidesz fue casi incontestable en Hungría.

Uno de los agentes de ese poder fue mucho tiempo Peter Magyar, precisamente el político que este domingo le ha infligido a Orban una histórica derrota en las elecciones y tiene todo a favor para convertirse en el próximo primer ministro húngaro.

Después de años en los que Orban ha sido visto como el gran aliado de Vladímir Putin en Bruselas, donde ha bloqueado muchas de las iniciativas de la Unión Europea contra el presidente ruso y a favor de Ucrania, Magyar se dirigió a sus seguidores en Budapest tras su victoria y proclamó que los húngaros han dicho "sí a Europa".

Su futuro líder les ha prometido a los húngaros que su país dejará de estar bajo control de la influencia rusa y que los "títeres" del "régimen de Orban" saldrán de las instituciones.

Sin embargo, el propio Magyar fue en su día uno más dentro del partido Fidesz, en el que llegó a tener responsabilidades destacadas.

De la cúpula a la disidencia

Nacido en 1981 en Budapest, en el seno de una familia de la alta burguesía húngara con profundas conexiones políticas, Magyar parecía destinado a la cúpula del poder. Su abuelo fue magistrado del Tribunal Constitucional húngaro y una figura muy popular en el país gracias al programa televisivo sobre casos judiciales que protagonizaba.

Su padrino, Férenc Madl, fue presidente de Hungría entre 2000 y 2005, precisamente como miembro de Fidesz.

Magyar siguiendo la tradición familiar, Magyar se graduó en Leyes en una escuela católica de élite. Fue ahí donde, según le contó al corresponsal de la BBC Nick Thorpe se encontró por primera vez con Orban.

Un entonces joven Magyar quedó convencido tras escuchar a Orban citar a Churchill y afirmar que es normal tener ideas de izquierdas de joven y conservadoras en la madurez. Pocos años después, se afiliaba a Fidesz.

Akos Stiller / Getty Magyar logró terminar con años de poder de Orban en Hungría.

Desde entonces Magyar empezó a desempeñar diferentes funciones en el partido de la mano de Judith Varga, con la que se casó y que llegó a ser ministra de Justicia de Orban.

Tras desempeñar varios cargos en el Parlamento Europeo en Bruselas y en varias agencias estatales, Magyar, regresó a Budapest.

En 2024 saltaría a la fama y se convertiría en una cara conocida para los húngaros tras denunciar públicamente al gobierno de Orban por el indulto concedido a un hombre condenado por encubrir abusos sexuales a menores, un caso que acabó provocando la dimisión de Varga, de la que se había separado el año anterior y que era entonces una de las figuras más destacadas de Fidesz y sonaba incluso como posible sucesora de Orban.

Thierry Monasse / Getty Magyar rompió con el partido de Orban y con su mujer, la entonces ministra de Justicia, Judith Varga.

Un conservador harto

Lo que comenzó como una serie de publicaciones incendiarias en Facebook se transformó rápidamente en el movimiento político, al que bautizó como Tisza (Respeto y Libertad). En cuestión de meses, Magyar logró lo que la fragmentada oposición húngara no pudo en años: movilizar a las masas.

Pese a compartir la ideología conservadora de Fidesz, no dudó en denunciar el control al que el partido había sometido a las instituciones y la corrupción institucionalizada en el país.

Con su estilo directo y aspecto juvenil, Magyar construyó en sus hábiles publicaciones en las redes la imagen de un hombre en lucha contra la maquinaria de Fidesz que atrajo tanto a jóvenes urbanos contrarios al aislamiento de Hungría en Europa como gentes del campo desencantados con la situación económica. Magyar, cuyo apellido significa "húngaro" en húngaro, supo conectar con muchos de sus compatriotas.

Los intentos de los medios afines al gobierno de presentarlo como un dirigente despechado por su ruptura con Varga y por haber sido apartado del núcleo del poder no frenaron su popularidad y el partido que fundó, Tisza, fue ganando rápidamente adeptos, hasta convertirse en la principal amenaza contra el poder de Fidesz.

Se confirmó cuando en las elecciones europeas de junio de 2024 obtuvo más de un 30% de los votos y se erigió en la segunda fuerza política del país.

Sean Gallup / Getty Magyar supo rentabilizar el descontento de amplios sectores de la sociedad húngara.

Con sus maratonianas jornadas de mítines y apelando a los mismos valores de patria y tradición de los que Orban se había adueñado, pero denunciando la corrupción cada vez más percibida por los húngaros, Magyar hizo de su conservadurismo alternativo y europeísta una alternativa viable al primer ministro y su alianza con el Kremlin.

Las autoridades intentaron acabar con su incipiente carrera.

En junio de 2024, poco después de su éxito electoral en las europeas, se abrieron diligencias contra él después de que lanzara al Danubio el teléfono de un hombre que lo filmó bailando en una discoteca de Budapest.

Magyar dijo que la Fiscalía debía haber sido tan rápida en abrir investigaciones contra la corrupción como lo había sido contra él en aquel incidente.

Finalmente, el Parlamento Europeo se negó a quitarle su inmunidad y el caso quedó en nada.

Su contundente victoria en las elecciones de este domingo confirman que ha dado con la fórmula para lograr lo que durante mucho tiempo pareció imposible en Hungría: sacar del poder a Orban.

En su primer mensaje tras su triunfo dijo que "los que robaron el país tienen que afrontar las consecuencias" y prometió sacar a los "títeres" de Orban de las instituciones.

Pero los críticos se preguntan si un dirigente conservador como él será capaz de transformar realmente la Hungría que heredará de Orban o si los suyos no serán más que cambios retóricos y cosméticos.

Sus decisiones en aspectos como la situación de la población no heterosexual o el voto sobre los paquetes de ayuda europea a Ucrania deberían empezar a despejar las dudas.

BBC

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FUENTE: BBC