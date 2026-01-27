Pese a ser letal y no tener tratamiento, la OMS dice que el virus nipah tiene riesgo "bajo"

El virus nipah , un patógeno emergente que se transmite del animal al hombre, puede provocar desde cuadros asintomáticos hasta enfermedades respiratorias agudas y encefalitis letal. Pese a su peligrosidad, la Organización Mundial de la Salud ( OMS ) considera que el riesgo de expansión es “bajo” en el escenario actual.

nipah En India confirmaron dos casos de nipah en personal de salud, con aislamiento tras los primeros síntomas registrados en diciembre. Shutterstock

image El virus nipah no tiene vacuna de momento.

El organismo detalló que el nipah es un patógeno emergente capaz de generar desde cuadros asintomáticos hasta enfermedades respiratorias agudas y encefalitis letal. La infección presenta una tasa de mortalidad estimada entre el 40% y el 75%, un rango que también recoge el Centro Europeo para el Control de Enfermedades (ECDC), con variaciones según la cepa, la gravedad del cuadro y el acceso a atención sanitaria.

Por su peligrosidad, el nipah integra el grupo de patógenos BSL-4, el nivel más alto de bioseguridad, en el que también figura el ébola. Aun así, la OMS lo incluyó en su lista de enfermedades prioritarias para investigar por su potencial epidémico, junto con el ébola o el zika, debido a que no cuenta con tratamiento ni vacuna autorizados.

En cuanto a cómo se transmite, la OMS explicó que puede producirse por contaminación de frutas o agua con fluidos de murciélagos —saliva, heces u orina— que luego consumen personas, especialmente en puestos callejeros, o animales como los cerdos cuando se utilizan esos alimentos como forraje. El período de incubación suele ir de 4 a 14 días, aunque se han documentado casos de hasta 45 días. La infección en cerdos y otros animales domésticos —como caballos, cabras, ovejas, gatos y perros— es otra de las principales vías de contagio hacia el ser humano.

En ese marco, la OMS detalló cuáles son los síntomas más frecuentes. Las personas infectadas pueden presentar inicialmente síntomas gripales, como fiebre, cefaleas, mialgias, vómitos y dolor de garganta. También pueden aparecer mareos, somnolencia, alteraciones de la consciencia y signos neurológicos compatibles con encefalitis aguda. En algunos casos se registra neumonía atípica y problemas respiratorios graves, como disnea aguda. En los cuadros más severos pueden surgir encefalitis y convulsiones, con progresión al coma en 24 a 48 horas.

La OMS advierte que los síntomas iniciales son inespecíficos, lo que puede dificultar el diagnóstico y complicar la detección temprana de brotes, así como la implementación de medidas oportunas de control. También puede influir la calidad y el momento de obtención de las muestras clínicas y el tiempo de traslado hasta el laboratorio.

Actualmente no hay medicamentos específicos ni vacunas para la infección por virus nipah. Por eso, la recomendación es un tratamiento de apoyo intensivo, especialmente ante complicaciones respiratorias y neurológicas graves.

En cuanto a la prevención, en ausencia de una vacuna, la forma de reducir o prevenir infecciones se apoya en la concientización sobre factores de riesgo y en medidas para disminuir la exposición. La OMS recomienda reducir el acceso de murciélagos a alimentos frescos —como savia de palmeras datileras u otros productos—, además de lavar y pelar frutas antes de consumir. También sugiere usar guantes y ropa de protección al manipular animales enfermos o sus tejidos, y evitar, en la medida de lo posible, el contacto con animales infectados.