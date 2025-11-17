Pena de muerte para una ex primera ministra por crímenes contra la humanidad

Un tribunal de Bangladesh decreta la pena de muerte para la ex primera ministra Sheij Hasina por crímenes contra la humanidad.

El Tribunal Internacional de Crímenes de Bangladesh ha dictado también pena de muerte para quien fuera ministro del Interior durante aquellos hechos, Asaduzaman Jan Kamal, mientras que al ex inspector general de Policía Choudri Abdulá al Mamun, quien colaboró en el proceso judicial, le ha impuesto cinco años de prisión.

El tribunal ha dictaminado la confiscación de los bienes de Hasina, huida a India y que tiene otros tres casos pendientes en esta misma corte, establecida en 2009 para investigar y enjuiciar crímenes de genocidio y de lesa humanidad: dos por desaparición forzada y otro por la represión de unas protestas de 2013.

La pena de muerte en Bangladesh El fallo contra Asaduzaman, que se encuentra también prófugo de la Justicia de Bangladesh, también contempla que se le retiren sus propiedades.

Sheikh Hasina durante su último mandato. Foto: EFE La condenada a pena de muerte Sheij Hasina durante su último mandato en Bangladesh. Foto: Efe EFE La Fiscalía solicitó que en caso de que fueran declarados culpables se utilizaran estos bienes para reparar a las víctimas, según ha informado el diario bangladeshí 'The Daily Star'.