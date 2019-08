Mientras siguen quemándose miles de hectáreas en el Amazonas, las consecuencias que se registran podrían ir más allá de la cuestión medioambiental ya que está generando consecuencias en el ámbito político y económico.

Este viernes el primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar, advirtió de que si Brasil no muestra un mayor compromiso en la protección del Amazonas, intentará bloquear el acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercado Común del Sur (Mercosur).

Varadkar también criticó al presidente brasileño, Jair Bolsonaro, por sus acusaciones este miércoles de que grupos de protección del medio ambiente son los responsables de los incendios con el objetivo de desprestigiarle como mandatario ante la comunidad internacional. Varadkar considera que estas acusaciones son "orwellianas", según informa el diario 'Irish Independent'.

El Gobierno de Irlanda está pasando por un momento de gran presión por parte de productores de carne de vacuno, que temen que el acuerdo con Mercosur les perjudique por la llegada de productos sudamericanos más baratos. La situación para estos ganaderos ya era tensa por las consecuencias del Brexit en el precio de la carne irlandesa.

El comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural, el irlandés Phil Hogan, se ha visto obligado a defender el acuerdo con Mercosur ante las acusaciones de que el acuerdo supone una "sentencia de muerte" para los productores de carne de vacuno irlandeses.

Hasta ahora el Gobierno irlandés mantenía su voluntad de revisar el acuerdo punto por punto antes de decidir ratificarlo o no. Pero desde que se revelaron los datos del notable aumento de incendios en la selva amazónica, un 83 por ciento más en lo que va de año que en el mismo período de 2018, y las acusaciones de Bolsonaro a las ONG, Varadkar declaró que "no hay forma de que Irlanda apoye un tratado de libre comercio si Brasil no cumple con sus obligaciones medioambientales".

La comisaria de Comercio de la UE calcula que el tratado no entrará en vigor hasta dentro de dos años, durante los cuales el Gobierno de Irlanda pretende monitorizar las acciones medioambientales de Brasil.

Macron

Al mismo tiempo, Bolsonaro, criticó ayer jueves la decisión de su homólogo francés, Emmanuel Macron, de incluir los incendios del Amazonas en la agenda de la cumbre del G7 prevista para este fin de semana en Biarritz.

"El Gobierno brasileño permanece abierto al diálogo, basado en datos objetivos y respeto mutuo. La sugerencia del presidente francés de que los asuntos amazónicos se discutan en el G7 sin la participación de los países de la región evoca una mentalidad colonialista equivocada en el siglo XXI", ha señaló el mandatario brasileño a través de su cuenta en la red social Twitter.

Bolsonaro lamentó además que Macron trate de "instrumentalizar" una cuestión interna de Brasil y otros países del Amazonas para "obtener ganancias políticas personales".

Según el presidente de Brasil, los países que dan dinero para preservar la selva amazónica lo hacen para "interferir en nuestra soberanía" y no por caridad.

Además, Bolsonaro reconoció por primera vez que los agricultores podrían estar involucrados en los incendios que afectan a la región.

Horas antes, el presidente brasileño negó haber culpado a las ONG ambientales de provocar los incendio forestales aunque ha admitido que el comentario se basa en sus conjeturas o desconfianzas, al tiempo que ha asegurado que el Gobierno está investigando los fuegos que están devastando la selva del Amazonas.

En un discurso retransmitido por la red social Facebook, Bolsonaro admitió también que el Gobierno de Brasil carece de los recursos necesarios para luchar contra los incendios en la selva amazónica que este año que registra un número récord de siniestros.

Según datos del Instituto de Investigación Espacial de Brasil (INPE) en lo que va de año los incendios han aumentado un 83 por ciento respecto al mismo periodo de 2018. En 2019 esta agencia estatal ha registrado 72.843 incendios, el número más alto desde que se alcanzó el anterior récord en 2013. Solo desde el pasado jueves, hace una semana, los satélites han contabilizado 9.500.