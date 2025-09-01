Para Irán, el argentino Rafael Grossi del OIEA es "un problema fundamental"

Irán aduce que Rafael Grossi es un escollo a la hora de normalizar la cooperación con el OIEA, respecto del programa nuclear iraní.

Las autoridades de Irán han asegurado este lunes que los contactos con el Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) de cara a un nuevo acuerdo de cooperación siguen en marcha, si bien han recalcado que el director general de la agencia, Rafael Grossi, es "un problema fundamental" a la hora de normalizar las relaciones.

"Nuestra preocupación es que el sistema gestor y su cúpula operan bajo la influencia de potencias dominantes. El director general es en sí mismo un problema fundamental", ha dicho el jefe de la Organización para la Energía Atómica de Irán (OIEA), Mohamad Eslami, días después del regreso al país de un primer grupo de inspectores del organismo internacional tras las tensiones a raíz de la ofensiva militar lanzada en junio por Israel, a la que se sumó Estados Unidos.

Así, ha destacado que "la agencia fue invitada para supervisar el proceso de recambio de combustible en la central nuclear de Bushehr, con aprobación de la secretaría del Consejo Supremo de Seguridad Nacional", antes de agregar que "dos inspectores llegaron, supervisaron y se fueron", sin más detalles, tal y como ha recogido la agencia iraní de noticias Mehr.

Irán y su guerra con Israel Irán, cuyo Parlamento aprobó suspender la cooperación con el OIEA--asunto que dejó en manos del Consejo Supremo de Seguridad Nacional--, se ha mostrado muy crítico desde junio con Grossi, al que ha acusado de publicar un "informe sesgado" que fue "instrumentalizado" por el E3 --Reino Unido, Francia y Alemania-- y Estados Unidos para preparar la resolución aprobada el 12 de junio por la Junta de Gobernadores del OIEA, que sostuvo que Irán estaba violando sus obligaciones por primera vez en dos décadas.

Irán programa nuclear planta EFE Irán y sus centrales nucleares: el OIEA de Rafael Grossi quiere monitorearlas. Foto Efe EFE