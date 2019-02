El Vaticano aseguró que "no hay un nexo" entre el celibato y los abusos sexuales por parte de miembros del clero a menores de edad y que por eso el tema no se mencionó durante la primera jornada de la cumbre anti-pedofilia que inauguró el papa Francisco este jueves.

"Es nuestra convicción que no hay nexo entre el celibato de los sacerdotes y los abusos, por eso no se ha hablado hasta ahora del tema", aseguró el moderador del encuentro, el ex vocero papal Federico Lombardi, en una reunión con periodistas para analizar la primera sesión de trabajo en la cumbre.

"Es un tema del que se puede hablar. Quizás en el trabajo de grupos algún grupo lo aborda", agregó Lombardi en diálogo con la prensa.

"La conclusión del encuentro será el discurso final del Papa. No hay preconfigurado un documento específico. Sí el lunes 25 iniciará la post-reunión, para estudiar en cada uno de los países lo que se haya debatido estos días", precisó también Lombardi sobre las expectativas para la cumbre.