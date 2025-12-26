Pánico en París: tres mujeres resultaron heridas con un cuchillo en el metro

Tres mujeres resultaron heridas con un cuchillo en el metro de París por un individuo que se dio a la fuga y posteriormente detenido en su domicilio en Sarcelles, informó la policía, citada por medios franceses.

La vida de las víctimas no corre peligro y sus heridas son superficiales. Dos de ellas sufrieron heridas en la espalda y los muslos, según una fuente policial, citada por Le Parisien.

El sospechoso, que inicialmente fue reportado como prófugo, fue arrestado en su domicilio de Sarcelles, distante 15 kilómetros de la capital francesa.

Los ataques tuvieron lugar en las estaciones de metro Arts-et-Métiers, République y Opéra , en el corazón de París, “entre las 16:15 y las 16:45 hora local”, según la RATP (operadora de transporte público parisina), reportaron los medios Le Monde y Le Figaro.

El sospechoso, descrito como “delgado, de ascendencia africana y vestido con un abrigo de color caqui“, atacó primero a una mujer con un cuchillo en la estación République antes de continuar su ataque en las estaciones de Arts et Métiers y Opéra. Después huyó por la línea 8 antes de ser detenido unas horas después.

Nacido en 2000, el individuo, de origen maliense, ya era conocido por la policía por diversos delitos, incluidos daños a la propiedad, indicó la fiscalía de París a Le Figaro .

Gracias a la geolocalización de su teléfono, la policía pudo rastrearlo hasta su domicilio en las afueras de París. Fue arrestado en su domicilio de Sarcelles (Val-d’Oise).

Según una fuente policial, se ha descartado la posibilidad de un atentado terrorista; parece ser obra de una persona con problemas mentales, o al menos de una persona con un estado mental frágil.