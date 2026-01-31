Pánico mundial: el Reloj del Juicio Final quedó a 85 segundos de la medianoche.

El Reloj del Juicio Final es un símbolo creado en 1947 por el Boletín de los Científicos Atómicos para representar cuán cerca se encuentra la humanidad de una catástrofe global . En esta metáfora, la medianoche simboliza el colapso de la civilización.

El ajuste del reloj se realiza de manera periódica y toma en cuenta múltiples factores, entre ellos el riesgo nuclear, el cambio climático, los avances tecnológicos descontrolados —como la inteligencia artificial— y las amenazas biológicas.

El 27 de enero del 2026 , el comité científico decidió adelantar el reloj hasta 85 segundos antes de la medianoche , marcando el punto más cercano al “fin del mundo” desde que existe este indicador simbólico.

Según explicaron los expertos, la decisión responde a un deterioro acelerado del escenario global, con un aumento de las tensiones geopolíticas y una creciente falta de consensos internacionales para reducir los riesgos existenciales.

Entre los principales factores que influyeron en el ajuste se destacan los conflictos armados en Ucrania y Oriente Medio , que reavivaron el temor a una escalada nuclear, así como la persistente falta de avances significativos frente a la crisis climática.

A esto se suma el rápido desarrollo de inteligencia artificial disruptiva, que, según los científicos, avanza más rápido que los marcos regulatorios y de control, generando riesgos inéditos para la seguridad global.

Una advertencia, no una predicción

Desde el Boletín de los Científicos Atómicos aclararon que el Reloj del Juicio Final no es una predicción exacta, sino una advertencia destinada a llamar la atención de líderes políticos y de la sociedad en general.

El mensaje central es claro: sin cooperación internacional, regulación tecnológica y compromisos firmes para reducir los riesgos globales, la humanidad continúa avanzando peligrosamente hacia un punto de no retorno.