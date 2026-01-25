Oriente Medio en alerta: reportan el despliegue del portaaviones USS Abraham Lincoln

Informes citados en las últimas horas sostienen que el portaaviones de la Armada de Estados Unidos USS Abraham Lincoln ya se encuentra desplegado en Oriente Medio , en un escenario regional atravesado por una escalada de tensión vinculada a Irán .

El movimiento se conoció en paralelo a declaraciones del presidente Donald Trump , quien aseguró que Washington "está observando de cerca" la situación iraní. En ese marco, habló de una "flota enorme" que se dirige hacia la región, aunque aclaró que "quizá no tengamos que usarla".

Según la información disponible, el Abraham Lincoln —un portaaviones de propulsión nuclear— debería arribar al Mar Arábigo dentro del área de responsabilidad del U.S. Central Command (CENTCOM) en un plazo estimado de una semana. El despliegue incluye escoltas de superficie y al menos un submarino de ataque, lo que refuerza de manera significativa la capacidad de proyección militar estadounidense en un punto considerado estratégico.

El envío del portaaviones se da mientras se profundiza la crisis entre Estados Unidos e Irán, con un telón de fondo marcado por protestas internas de gran magnitud en el país persa y deliberaciones en la Casa Blanca sobre posibles cursos de acción.

En este contexto, Irán emitió un aviso a las misiones aéreas (NOTAM) para restringir vuelos hacia y desde Teherán. A la vez, personal estadounidense en la base aérea de Al Udeid, en Qatar, recibió recomendaciones de evacuación preventiva.

USS_Abraham_Lincoln_(CVN-72)_underway_in_the_South_China_Sea_on_8_May_2006_(060508-N-4166B-030) El portaaviones USS Abraham Lincoln se encamina al Mar Arábigo en medio del refuerzo militar de Estados Unidos en Oriente Medio. US NAVI

Por su parte, el Reino Unido aconsejó evitar viajes no esenciales a Israel. En la misma línea, el Departamento de Estado estadounidense emitió una alerta para su personal y ciudadanos en Qatar, con un llamado a extremar precauciones y limitar desplazamientos no esenciales hacia instalaciones militares. Aunque funcionarios estadounidenses señalaron que esas medidas no responden a una amenaza inmediata, admitieron que describen un escenario de riesgo elevado en la región.

El movimiento del portaaviones y el refuerzo militar

De acuerdo con el reporte incluido en la información, el Pentágono envió activos militares a Oriente Medio durante esta semana, entre ellos un grupo de portaaviones con miles de tropas. Trump indicó que mantiene abierta la posibilidad de ataques en función de cómo evolucione la represión en Irán.

En ese marco, se detalló que el USS Abraham Lincoln y tres destructores acompañantes salieron del Mar de China Meridional y comenzaron a navegar hacia el oeste. Un funcionario de la Marina indicó que el grupo de ataque ya se encontraba en el océano Índico.

Cuando los buques lleguen al área, se sumarían a otras unidades navales estadounidenses mencionadas en el reporte: tres buques de combate litoral en puerto en Bahréin y dos destructores que estaban en el Golfo Pérsico. Según esa misma información, la llegada del grupo del Abraham Lincoln implicaría el despliegue de unos 5.700 efectivos adicionales.

A la par, el Comando Central señaló que aviones F-15E Strike Eagle tienen presencia en la región y que esa capacidad "mejora la preparación de combate" y "promueve la seguridad y estabilidad regional". El Reino Unido, en tanto, informó el despliegue de aviones Typhoon en Qatar "en una capacidad defensiva".

También se mencionó actividad aérea adicional, con decenas de aviones de carga militares estadounidenses dirigiéndose a la región, en un patrón que —según la misma descripción incluida— recuerda movimientos del año pasado vinculados a despliegues de defensa aérea ante la posibilidad de una respuesta iraní.