Nicolás Maduro adelantó la Navidad otra vez en Venezuela: cuándo lo festejará

En medio del avance militar de Estados Unidos, Nicolás Maduro volvió a adelantar la Navidad en Venezuela y dio un fuerte discurso.

El líder de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó adelantar las celebraciones navideñas para que comiencen este 1° de octubre. La decisión, anunciada en su programa semanal, se da en un contexto de creciente presión militar por parte de Estados Unidos y busca, según el régimen, "defender el derecho a la felicidad" del pueblo bolivariano.

¿Cuándo empieza la Navidad en Venezuela? Por orden de Nicolás Maduro, las fiestas navideñas en Venezuela comienzan a partir del 1° de octubre. Esta es la misma estrategia que el régimen chavista ha utilizado en años anteriores.

El anuncio de Nicolás Maduro Maduro Adelantó La Navidad 2025 X

¿Cuál es la justificación oficial para adelantar la Navidad? Según el dictador, la medida busca "defender el derecho a la felicidad y la alegría de los venezolanos". Aseguró que esta fórmula le "ha ido muy bien" en el pasado para estimular la economía, la cultura y promover un ambiente de celebración, especialmente en un momento en que el régimen denuncia "amenazas" de Estados Unidos.

¿En qué contexto se produce este anuncio? El anuncio se produce en medio del despliegue de activos militares estadounidenses en aguas del mar Caribe, cerca del territorio venezolano. La dictadura chavista interpreta estas maniobras como una política de presión para forzar un cambio de régimen en el país.