Nicolás Maduro acusó de "corsarios" a Estados Unidos por los buques petroleros interceptados

El presidente de Venezuela , Nicolás Maduro , aseguró este domingo que las confiscaciones de buques petroleros por parte de Estados Unidos es una cuestión de " piratería de corsarios ". Todo luego de que las autoridades norteamericanas interceptaran un tercer buque petrolero este domingo , ceca de las costas del país caribeño.

En un mensaje en su perfil de las distintas redes sociales, Maduro señaló que Venezuela lleva "25 semanas denunciando, enfrentando y derrotando una campaña de agresión que va desde el terrorismo psicológico hasta los corsarios que han asaltado petroleros", aunque no se refirió específicamente a las últimas confiscaciones.

"¡Estamos preparados para acelerar la marcha de la Revolución profunda!", concluyó. En el posteo se adjuntó un video en el que se lo muestra explicando las diferencias entre los piratas y los corsarios, estos últimos financiados por un Estado Imperial, a quienes vinculó con estos operativos.

Todo, en el marco de una conferencia de prensa en la que lució una gorra color rojo (Make America Great Again) con la insignia "No war, yes peace" (no guerra, sí paz). Acaso un mensaje al presidente Trump que ha amenazado con intervención militar en el país sudamericano.

EE.UU. interceptó este domingo un tercer buque petrolero. Consultados por EFE, el Pentágono y la Guardia Costera refirieron todas las preguntas sobre la operación a la Casa Blanca, que de momento no ha corroborado los reportes sobre la acción en curso.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, informó el sábado sobre la confiscación del tanquero con bandera panameña Centuries, que según la Casa Blanca, se trataba de un buque con "bandera falsa" parte de "la flota fantasma venezolana para traficar petróleo robado y financiar el régimen narcoterrorista de Maduro".

Nicolas Maduro Venezuela 2 EFE

La portavoz adjunta de la Administración, Anna Kelly, insistió en que la embarcación "transportaba petróleo de PDVSA, empresa sancionada", ante los reportes de que el tanquero confiscado no forma parte de la lista de negra de EE.UU.

Antes, el pasado 10 de diciembre, la Casa Blanca incautó el buque sancionado Skipper y confiscó el crudo que transportaba. Días después, Trump anunció un bloqueo total a la entrada y salida de este país a buques petroleros sancionados por el Gobierno estadounidense, dentro de la presión que ejerce sobre el Gobierno de Maduro, al que Washington acusa de liderar una red de tráfico de drogas.

Con información de EFE.