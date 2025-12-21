EE.UU. interceptó un tercer petrolero cerca de Venezuela

EE.UU. interceptó este domingo a un tercer petrolero en el mar Caribe , cerca de las costas de Venezuela , reportan medios estadounidenses, un día después de la incautación de un tanquero con bandera panameña que, según Washington , traficaba "crudo sancionado" dentro de la "flota fantasma" venezolana.

La intervención se produjo cuando el Bella-1 se dirigía hacia aguas venezolanas para realizar una maniobra de aproximación con el objetivo de cargar crudo, según fuentes citadas por Bloomberg. Se trata del tercer abordaje estadounidense en las inmediaciones de Venezuela en lo que va de la semana, en un contexto de creciente presión del gobierno de Estados Unidos sobre el régimen de Nicolás Maduro.