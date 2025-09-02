Nestlé despide a su director ejecutivo tras descubrir que mantenía una relación romántica con una empleada

Nestlé despidió a su director ejecutivo, Laurent Freixe, quien apenas llevaba un año en el cargo, por no haber revelado una " relación romántica" con una "subordinada directa".

El gigante suizo de la alimentación, fabricante de las barras de chocolate Kit Kat y las cápsulas de café Nespresso, anunció el despido inmediato de Freixe tras una investigación dirigida por el presidente y el principal director independiente de Nestlé.

La BBC entiende que la investigación se inició a raíz de un señalamiento realizado a través del canal de denuncia de irregularidades de la compañía.

El presidente de Nestlé, Paul Bulcke, afirmó: "Esta fue una decisión necesaria. Los valores y la gobernanza de Nestlé son pilares sólidos de nuestra empresa. Agradezco a Laurent sus años de servicio en Nestlé".

La relación se estableció con una empleada que no forma parte de la Dirección Ejecutiva y la investigación se inició porque representaba un conflicto de intereses, según ha podido saber la BBC.

Además de Bulcke, el consejero independiente Pablo Isla supervisó la investigación sobre Freixe "con el apoyo de un asesor externo independiente".

Freixe llevaba casi 40 años en Nestlé, pero asumió el cargo de director ejecutivo global el pasado septiembre, sustituyendo a Mark Schneider.

Philipp Navratil, quien trabaja en Nestlé desde 2001, ha sido nombrado sucesor de Freixe.

Bulcke afirmó que la compañía "no cambiará el rumbo de su estrategia y no disminuirá el rendimiento".

Nestlé confirmó que Freixe no recibirá una indemnización por despido.

Otras empresas han despedido a sus directores ejecutivos tras investigaciones sobre sus relaciones personales con colegas.

El director ejecutivo de BP, Bernard Looney, quien dirigió la gigante petrolera durante tres años, renunció tras admitir que inicialmente no fue "totalmente transparente".

Steve Easterbrook fue despedido de McDonald's en 2019 tras descubrirse que mantenía una relación consensuada con una empleada.

Sin embargo, McDonald's afirmó que una investigación posterior reveló que el ejecutivo británico tenía tres relaciones adicionales con trabajadoras de la plantilla.

Inicialmente, él recibió US$105 millones en concepto de indemnización por despido, que posteriormente devolvió.

En 2023, el organismo de control financiero estadounidense le impuso una multa de US$400.000 por engañar a los inversores. Pagó la multa sin admitir ni negar las acusaciones.

BBC

Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.

Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.

También puedes seguirnos en YouTube, Instagram, TikTok, X, Facebook y en nuestro nuevo canal de WhatsApp.

Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.

FUENTE: BBC