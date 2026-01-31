"Necesitamos tu ayuda": logró curar el cáncer de páncreas en ratones y ahora busca fondos para tratarlo en pacientes

Hace unos días se conoció un hecho histórico para la medicina: el equipo del Dr. Mariano Barbacid , del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) de España , logró eliminar el cáncer de páncreas más común en ratones. En las últimas horas, el médico informó que está buscando fondos para poder llevar este avance a los pacientes.

Se trata de una terapia combinada de tres fármacos que evita la aparición de resistencias y que no tiene efectos secundarios importantes. Fue diseñada por las científicas del CNIO Vasiliki Liaki y Sara Barrambana -primeras autoras del estudio- y por Carmen Guerra, coautora principal del estudio que se publicó en la revista PNAS.

"Soy Mariano Barbacid , y como habrais podido comprobar en todas las noticias, mi equipo y yo hemos conseguido la regresión completa y duradera de cánceres de páncreas experimentales", comienza el video.

"Pero este no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo final es poder curar el cáncer de páncreas en pacientes. Y cuanto antes, mejor. Por eso, necesito tu ayuda: junto a la fundación Cris Contra el Cáncer, estamos recaudando fondos para poder llegar lo antes posible a las puertas de los ensayos clínicos. Por favor, dona y ayudanos a cambiar la historia del cáncer de páncreas ", solicita el Dr.

Barbacid presentó los resultados del estudio en una rueda de prensa junto a la investigadora Carmen Guerra, a la presidenta de la Fundación CRIS contra el cáncer, Lola Manterola, y a la soprano y paciente de cáncer de páncreas, Cristina Domínguez.

El adenocarcinoma ductal de páncreas -el tipo más habitual de cáncer de páncreas y el de peor pronóstico- suele diagnosticarse demasiado tarde, por lo que apenas un 5 % de los pacientes sobrevive más allá de los 5 años.

"Desde 1981, cuando todavía no se conocían las bases moleculares del cáncer se ha avanzado mucho", explica Barbacid. "En el caso del páncreas, lo conocemos muy bien pero todavía no podemos hacer nada más allá de la quimioterapia actual" que desgraciadamente no sirve para muchos pacientes.

La mutación que inicia el cáncer de páncreas es el oncogén KRAS y aunque ya existen fármacos que bloquean la acción de KRAS, su eficacia es limitada porque al cabo de unos meses el tumor se vuelve resistente al tratamiento.

pancreas Shutterstock

Sin embargo, frente a las monoterapias que inhiben KRAS, la estrategia del grupo de Barbacid consiste en atacar tres puntos claves de los mecanismos del tumor: las proteínas KRAS, EGFR y STAT3, que actúan como motores de crecimiento del cáncer y que además causan las resistencia.

El equipo probó la triple terapia en 18 ratones a los que se les implantó las células cancerígenas de seis pacientes y 200 días después de finalizar el tratamiento, 16 continuaban vivos, libres de enfermedad y sin sufrir efectos secundarios adversos.