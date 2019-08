Muy explícito para Youtube: graban y denuncian el maltrato a los toros en España

Ataron al toro en torno a un poste de madera, le prendieron fuego en los cuernos, le tiraron fuertemente de la cola, le echaron arena en los ojos e incluso le lanzaron botellas a la cabeza y le dieron patadas: así celebraron en la localidad española de la Vall d'Uxo (Valencia, al este del país) el llamado 'concurso de emboladores de toros', una actividad tradicional en varias localidades españolas que indigna a asociaciones animalistas y aviva el debate nacional sobre este tipo de festejos.

La plataforma La Tortura No Es Cultura y el organismo internacional Animal Guardians publicaron el pasado lunes en Youtube un video, realizado in situ durante el festejo, para denunciar el trato contra los toros; sin embargo, la extrema violencia de las imágenes provocó que la plataforma de videos en streaming censurara su contenido, "lo que indica la irracionalidad de estas expresiones culturales", según los autores del propio documento audiovisual.

RT ha tenido acceso a las imágenes, que efectivamente podrían dañar la sensibilidad del espectador, en las que se puede apreciar el trato descrito por las plataformas animalistas. Tal como indican los denunciantes, los toros "fueron ensogados y arrastrados a un poste donde fueron inmovilizados. Seguidamente, les colocaron unos artefactos metálicos en cuyo extremo hay material inflamable que es prendido, produciéndose grandes llamas".

A continuación, "un mozo corta la soga que le une al poste y el animal corre desconcertado por en un recinto cerrado donde los jóvenes les acosan, aumentando su estrés".

"Esto nos degrada como personas"

La directora internacional de Animal Guardians y portavoz La Tortura No Es Cultura, Marta Esteban, comenta al respecto: "aterrorizar a un animal con fuego no debería ser nunca un espectáculo público ni una forma de entretenimiento, y pensamos que esto no solamente provoca sufrimiento al animal sino que nos degrada como personas".

Una espectadora del concurso patea al toro durante el concurso de emboladores de toros en La Vall d'Uixó. 10 de agosto de 2019 / La Tortura No es Cultura/ Animal Guardian

Además de denunciar las vulneraciones legales específicas cometidas en este festejo, Esteban explica que tratarán de impedir la financiación de estas actividades por parte de las autoridades locales: "Hemos pedido a la Generalitat de Valencia –Gobierno regional– que no dedique fondos públicos este tipo de espectáculos", afirma la activista.

En su opinión, terminar con el apoyo económico a los festejos taurinos es la clave para su erradicación. "Este tipo de festejos han caído en un 57,4% desde 2007; cada vez hay menos festejos porque cada vez hay menos afición", indica Esteban, quien asegura que "se ha comprobado que aquellos en aquellos municipios cuyos ayuntamientos han dejado de subvencionar este tipo de fiestas, se dejan de realizar". "Por lo tanto –concluye– es una cuestión de voluntad política".

El toro sufre "ansiedad, miedo y angustia"

La organización de veterinarios AVATMA ha elaborado un informe técnico en el que describe los padecimientos de los animales sometidos a este tipo de trato. "Durante los festejos de toros embolados pueden observarse a menudo en los animales signos de incomprensión por lo que les está sucediendo, desorientación y manifestaciones de estrés, ansiedad, miedo y angustia", según puede leerse en el documento.

Toro ensogado durante el concurso de emboladores de toros en La Vall d'Uixó. 10 de agosto de 2019 / La Tortura No es Cultura/ Animal Guardians.

La respiración acelerada, las embestidas constantes, las sacudidas violentas del rabo, la acción de escarbar en el suelo, la apertura desmesurada del globo ocular y los diversos movimientos de escape, huida o evasión, son para estos científicos señales inequívocas del sufrimiento y el nerviosismo que padecen estos animales durante los festejos en los que se les acosa.

Además, contra lo que suelen argumentar los aficionados a la tauromaquia, está incluso químicamente demostrado que los toros sufren considerablemente al ser acosados, y que son incluso una especie particularmente sensible. Tal como señalan desde AVATMA, estas acciones agresivas "les provocan incrementos estadísticamente significativos de cortisol (marcador hormonal de la reacción de estrés), además de aumentos, en mayor o menor medida, de otros 13 parámetros plasmáticos".

Un toro en la semana taurina de las fiestas de La Vall d'Uixó. 10 de agosto de 2019.

"La conclusión del estudio es que los bovinos de lidia requieren grandes ajustes internos cuando se enfrentan a cualquier tipo de manipulación, por simple que ésta sea", indica el informe técnico.

Los niños y los festejos taurinos

Otro de los aspectos que preocupan gravemente a los denunciantes es la exposición de los menores a este tipo de espectáculos violentos. Lamentan que en España se ignore la dirección del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, que el año pasado instó al país ibérico a impedir la participación de menores de 18 años como protagonistas o espectadores de eventos taurinos.

"De manera natural, los niños y niñas no entienden que se les infrinja sufrimiento a los animales como forma de diversión, mucho menos que se les mate por la misma razón", afirma Marta Esteban, que también es miembro de la junta directiva del Consejo Independiente de Protección de la Infancia.

"Estos espectáculos –continúa– deforman la visión que los niños tienen de los animales, inhibiendo la empatía innata que sienten hacia ellos y les enseña que la violencia tiene excepciones, por ejemplo, si es fuente de diversión, lo cual puede ser muy peligroso para su educación".

David Romero, RT.