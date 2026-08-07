Multan a Meta con US$567 millones en el mayor fallo sobre seguridad infantil contra el gigante de las redes sociales

Un juez estadounidense de Nuevo México ordenó este jueves a Meta pagar otros US$567 millones por no haber advertido al público sobre los peligros que sus plataformas representan para los niños.

Esto supone la mayor sentencia en contra de la empresa en materia de seguridad infantil.

El juez Bryan Biedscheid afirmó que el gigante de las redes sociales es un "perjuicio público" similar a la contaminación atmosférica y que debe depositar el dinero en un fondo destinado a reducir los daños futuros.

Esta sentencia se suma a las multas de US$375 millones que a Meta ya se le ordenó pagar en este caso, lo que eleva el total a US$942 millones.

Biedscheid comparó Meta con una fábrica, cuyo producto es la publicidad y el contenido, y consideró que "el daño psicológico y la explotación sexual de los niños constituyen la contaminación que debe ser erradicada".

Un portavoz de Meta, propietaria y operadora de Instagram, Facebook, WhatsApp y Threads, declaró este jueves que no están de acuerdo con el fallo y que apelarán.

"Nos esforzamos por mantener la seguridad de los usuarios en nuestras plataformas y hemos sido transparentes sobre las dificultades para identificar y eliminar a los usuarios malintencionados y el contenido dañino", dijo.

"Seguimos confiando en nuestro historial de protección de los adolescentes en internet y continuaremos defendiéndonos de las acusaciones que tergiversan los hechos", añadió.

Respecto al veredicto anterior de US$375 millones en el caso, Meta había declarado su intención de apelar la sentencia y ofreció una explicación similar.

Era la primera vez que un estado demandaba con éxito a Meta por cuestiones relacionadas con la seguridad infantil.

El "perjuicio público" ocasionado por Meta

Meta enfrenta miles de demandas en Estados Unidos por cuestiones similares.

Además de las sentencias de Nuevo México, a principios de este año perdió un caso en Los Ángeles con alegatos parecidos.

El caso de Nuevo México surge de una demanda presentada en 2023 por los abogados del estado de Nuevo México, quienes argumentaron que Meta debería ser considerada responsable por la forma en que sus plataformas pusieron en peligro a los niños y los expusieron a material sexualmente explícito y al contacto con depredadores sexuales.

En la primera fase del juicio se determinó que Meta violó repetidamente la Ley de Prácticas Desleales de Nuevo México, ya que sus algoritmos de recomendación esencialmente "orientaban" a los usuarios más jóvenes hacia contenido y contactos dañinos.

Los algoritmos de recomendación son las herramientas que Meta utiliza para seleccionar automáticamente el contenido que un usuario ve en sus plataformas.

Al dictaminar sobre esta segunda fase del juicio, Biedscheid determinó que los daños causados por Meta alcanzaban el nivel de "perjuicio público", es decir, un problema de salud y seguridad que se ha generalizado tanto que está afectando negativamente al público en general.

Getty Images El juez de Nuevo México determinó que los daños causados por Meta alcanzaban el nivel de "perjuicio público".

Además de ser la multa más cuantiosa que Meta ha recibido por cuestiones de seguridad infantil, el fallo también parece ser la primera vez que una empresa de redes sociales ha sido considerada un perjuicio público.

"Del mismo modo que la contaminación nociva producida por la fábrica puede perjudicar el derecho público común a un aire razonablemente limpio, los efectos nocivos de las plataformas de Meta sobre los niños no se limitan a dichas plataformas, sino que se extienden a internet en su conjunto y, quizás lo más preocupante, al mundo real, creando una carga social común y un daño para los niños afectados, sus familias, sus escuelas, así como para los hospitales y las fuerzas del orden", escribió el juez.

Fondo de protección a la infancia en internet

El fondo que Meta ha recibido la orden de crear se utilizará para costear los esfuerzos destinados a mitigar "las repercusiones de gran alcance del daño", sentenció Biedscheid.

La mayor parte del dinero, US$420 millones, se destinará al tratamiento de los daños que las plataformas de Meta ya han causado, mediante la financiación de "programas y profesionales clínicos o de salud conductual adecuados", dice la orden judicial.

Otra parte del dinero se destinará a la formación en concientización y prevención, incluyendo a profesores y profesionales de la salud sobre cómo abordar los daños que las redes sociales causan a los niños.

El juez también ordenó a Meta que implemente otras medidas, como garantizar que ninguna cuenta de un usuario menor de 18 años sea recomendada a un adulto y que ningún adulto pueda enviar mensajes a un usuario menor de edad, prohibir el envío o la recepción de desnudos por parte de menores de edad e implementar una "política de una sola advertencia para los usuarios adultos que participen en la explotación sexual infantil".

Además, se le ordenó a Meta:

Eliminar el recuento de "Me gusta" para usuarios menores de 18 años.

Bloquear las notificaciones enviadas al celular para dichos usuarios todos los días entre las 22:00 y las 7:00 horas, y bloquear esas notificaciones durante el año escolar típico entre las 8:00 y las 15:00 horas, excepto los fines de semana.

Implementar un límite de uso obligatorio para dichos usuarios de 90 horas acumuladas por mes en Instagram y Facebook, unas tres horas por día.

La próxima semana comienza otro juicio importante contra Meta en California.

Casi tres decenas de fiscales generales de estados de EE.UU. están demandando a la compañía por violar las leyes de privacidad infantil.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Periodistas de la BBC revisaron el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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FUENTE: BBC