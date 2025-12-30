Movilidad paralizada en Europa: Eurostar suspendió los trenes por una falla eléctrica en el túnel del Canal de la Mancha
La empresa de trenes de alta velocidad Eurostar suspendió este martes todos sus servicios que cruzan el Canal de la Mancha desde y hacia Londres debido a un problema en el suministro eléctrico del túnel.
Los servicios de Eurostar entre Londres y Europa fueron suspendidos este martes hasta nuevo aviso a raíz de un inconveniente técnico en el suministro eléctrico del túnel del Canal de la Mancha. Así lo confirmó un portavoz de la compañía, que advirtió sobre importantes retrasos y cancelaciones en uno de los corredores ferroviarios internacionales más transitados de Europa.
Movilidad paralizada en fin de año
A través de un comunicado publicado en su sitio web, la empresa informó que el problema está vinculado a una falla en la catenaria, el sistema que provee energía a los trenes, y a la avería de un tren “Le Shuttle”, encargado del transporte de vehículos entre Gran Bretaña y Francia. Como consecuencia, al menos seis servicios previstos para la tarde del martes fueron cancelados, mientras que otros registraron demoras significativas.
En declaraciones a la agencia Reuters, un vocero de Eurostar señaló que todavía no hay una estimación sobre cuándo se normalizará el servicio y evitó precisar cuántos pasajeros se vieron afectados por la interrupción. “Se espera que haya graves retrasos”, alertó la compañía.
Ante este escenario, Eurostar recomendó a los viajeros posponer sus desplazamientos. “Recomendamos encarecidamente a todos nuestros pasajeros que retrasen su viaje para otra fecha. Por favor, no vayan a la estación a menos que ya tengan un pasaje para viajar”, indicó el operador ferroviario.
La suspensión impacta de lleno en miles de pasajeros que planeaban viajar durante las Fiestas y las vacaciones de invierno en Europa, un período de alta demanda. Los trenes Eurostar que parten desde Londres conectan con destinos clave como París, Bruselas, Ámsterdam y Disneyland París, rutas que permanecen afectadas mientras continúan las tareas para resolver la falla técnica.